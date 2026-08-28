Kars’ta ata tohumu Kavılca tarlalarında biçerdöver mesaisi başladı

Kars’ta Kavılca buğdayı hasadı başladı

Kars’ın yüksek rakımlı yaylalarında yetişen Kavılca Buğdayında hasat sezonu başladı. Bölgenin sert iklim koşullarına uyumlu olarak bilinen bu ata tohumu, üreticilerin aylardır süren emeğinin ardından biçerdöverlerle tarlalardan toplanıyor. Hasatla birlikte tarlalarda artan hareketlilik, hem yerel ekonomiye hem de yöresel kültüre doğrudan katkı sağlıyor.

Üretim ve koruma çabaları:

Binlerce yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilen Kavılca, sadece ekonomik değeriyle değil, aynı zamanda Kars’ın tarımsal genetik mirasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Üreticiler geleneksel yöntemleri yaşatarak tohumlarını muhafaza ediyor; bu sayede ata tohumu kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Bölgedeki çiftçiler, ürün kaybını minimize etmek için hasatta hem geleneksel hem modern teknikleri bir arada kullanıyor.

Hasadın sonraki aşamaları ve hedefler:

Hasat edilen Kavılca Buğdayı, tarladan alındıktan sonra işlenmek üzere üretim sürecinin bir sonraki aşamasına gönderiliyor. Elde edilen ürünler, yöresel yemekler ve çeşitli gıda ürünlerinde kullanılmak üzere değerlendirilirken, Kavılcanın üretiminin sürdürülebilir hale getirilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Yerel aktörler ve üreticiler, üretim alanlarının genişletilmesi ve ürünün daha geniş pazarlara ulaşması hedefiyle hareket ediyor.

Üreticiler hasat döneminde yoğun mesai harcarken, ata tohumlarının toprağa yeniden kazandırılması ve korunması da öncelikler arasında yer alıyor. Bu çabalar, Kars’ın tarım kültürünün canlı tutulmasına ve bölge çiftçisinin alternatif ve katma değerli bir üründen gelir elde etmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

KARS’TA BİNLERCE YILLIK KAVILCA BUĞDAYINDA HASAT MESAİSİ BAŞLADI(KARS-İHA)