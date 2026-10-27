Kars'ta eş zamanlı baskında 'torbacı' olduğu değerlendirilen şüpheli tutuklandı

Olayın özeti

Kars merkezde, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan değerlendirmenin ardından belirlenen 2 ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi.

adreslerde bulunan materyaller:

Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen detaylı aramalarda, bir adreste metamfetamin kalıntısı bulunan 1 cam aparat, diğer adreste ise yine metamfetamin kalıntılı 2 alüminyum folyo ele geçirildi. Ele geçirilen materyallere el konuldu ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

gözaltı ve adli süreç:

Operasyon kapsamında M.Y. (36) gözaltına alınarak emniyete getirildi. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheli, Türk Ceza Kanunu’nun 188'inci maddesi kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edildi. Mahkemece M.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

kurumsal açıklama ve sonraki adımlar:

Kars İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu madde suçlarıyla mücadelenin kent genelinde etkin ve kararlı şekilde artırılarak devam edeceği vurgulandı. Soruşturma kapsamında ele geçen materyallerin kriminal incelemeleri sürüyor ve olayla bağlantılı olabilecek diğer şahıs ve adreslere yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Operasyonun, yerel güvenlik birimlerinin sokak satıcılarına yönelik tespit ve müdahale kapasitesinin bir göstergesi olduğu; benzer olayların önlenmesi için istihbarat paylaşımı ve eş zamanlı müdahalelerin öneminin yinelediği kaydedildi.

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