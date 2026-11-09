Güvenlik kamerası kaydetti: cip ve otomobil Elazığ Nailbey Mahallesi'nde çarpıştı

kaza anı iş yeri kamerasında kaydedildi

Edinilen bilgiye göre, Nailbey Mahallesi Yenice Sokak üzerinde bir cip ile bir otomobil çarpıştı. Olayda, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen araçlar arasında meydana gelen çarpışmada şans eseri yaralanan olmadı, ancak araçlarda maddi hasar oluştu.

Çarpışma anı, sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kayıtlarda kazanın gerçekleşme biçimi ve araçların konumu net şekilde görülebiliyor.

görüntülerin sağladığı bilgiler:

İş yeri kamerasına yansıyan görüntüler, kazanın nasıl geliştiğine dair önemli ipuçları sunuyor. Görüntüler; çarpışma anını, araçların birbirlerine göre pozisyonunu ve olayın hemen sonrasındaki hareketleri gösteriyor. Bu kayıtlar, soruşturma süreçlerinde delil olarak değerlendirilebiliyor.

şehir içi trafik güvenliği açısından değerlendirme:

Böylesi kazalar, şehir içi sürüş sırasında dikkat ve hız kontrolünün önemini bir kez daha hatırlatıyor. Güvenlik kameralarının varlığı, olayların aydınlatılmasında ve sorumluların belirlenmesinde fayda sağlarken, sürücüler için de daha dikkatli olunması gerektiğine dair uyarı niteliği taşıyor.

ELAZIĞ’DA CİP VE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASI, BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI