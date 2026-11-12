Kars'ta ilçe projelerine hız ve koordinasyon vurgusu

Kars valiliğinde kapsamlı değerlendirme

Vali Ziya Polat başkanlığında Kars Valiliği'nde gerçekleştirilen Mülki İdare Amirleri Toplantısı'nda, il genelinde yürütülen kamu hizmetleri ve ilçelerde planlanan projeler detaylı şekilde masaya yatırıldı.

toplantının odak noktaları:

Toplantıda, ilçelerde devam eden hizmetlerin durumu, tamamlanan işler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Katılımcılar, vatandaş talepleri ve ilçelerin önceliklerine göre hizmet önceliklendirmesi üzerinde görüş belirtti.

kurumlar arası koordinasyon ve saha uygulamaları:

Vali Yardımcıları ve kaymakamlar, kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmaları değerlendirdi; kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve hizmetlerin daha verimli yürütülmesi için atılması gereken adımlar tartışıldı. İlçe bazında takip mekanizmalarının etkinleştirilmesi ve hizmetlerin hızlı yürütülmesi vurgulandı.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi. Yetkililer, toplantıda alınan kararların ilçelerde uygulanması ve sonuçların düzenli aralıklarla raporlanması konusunda mutabık kaldı.

KARS’TA MÜLKİ İDARE AMİRLERİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ(KARS-İHA)