Dolar 50,2527 +0,05%
Euro 55,8528 +0,18%
Bist 11.870,64 +1,75%
Altın Gram 6.382,67 -1,25%
EUR/USD 1,1091 +0,01%
Brent Petrol 92,15 -0,66%
--°

Karabük’te sporun erişimi genişliyor, mahallelere yeni tesisler geliyor

Başkan Özkan Çetinkaya, Spor Toto ile imzalanan protokolle Karabük'e sentetik çim sahalar, yürüyüş parkurları ve açık spor alanları kazandıracak.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 14:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Karabük’te sporun erişimi genişliyor, mahallelere yeni tesisler geliyor

Karabük’te sporun erişimi genişliyor, mahallelere yeni tesisler geliyor

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile kentte yeni spor tesisleri kurulmasına yönelik protokolü Ankara’da imzaladı. Çetinkaya, protokolü Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk ile birlikte imzaladıklarını bildirdi.

Protokolün kapsamı:

İmzalanan protokol çerçevesinde Karabük’ün farklı noktalarına sentetik çim yüzeyli futbol sahaları, yürüyüş parkurları, açık spor tesisleri ve fitness alanları yapılması planlanıyor. Bu yatırımların, mahallelerde sporun daha erişilebilir olmasını sağlayacağı ve hem amatör spor faaliyetlerine hem de halkın günlük spor alışkanlıklarına katkı sunacağı belirtildi.

Hedefler ve teşekkürler:

Çetinkaya, gençlerin sporla iç içe büyüdüğü ve her yaştan vatandaşın sportif faaliyetlere katılabildiği bir şehir hedefiyle çalıştıklarını vurguladı. Yatırımların Karabük’e hayırlı olmasını dileyen Başkan Çetinkaya, destekleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt'a teşekkür etti.

KARABÜK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN ÇETİNKAYA, SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI İLE KENTTE FARKLI...

KARABÜK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN ÇETİNKAYA, SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI İLE KENTTE FARKLI NOKTALARA YENİ SPOR TESİSLERİ KAZANDIRILMASINA YÖNELİK PROTOKOL İMZALADIKLARINI BİLDİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kıbrıscık'ta şehitlerin anısı fotoğraflarla ve dualarla yaşatıldı
images

Batı Karadeniz'in yatırım çekim gücü Almanya'da yatırımcılara anlatıldı
images

Gelik'te yeni pano üretim ayağı dualarla hizmete girdi
images

Bazlamaç'ta beklenen yol sevinci: sakinlerden Şenol Kul'a teşekkür

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hizmet kalitesi verim ve sürdürülebilirlikle ölçülecek

Kıbrıscık'ta şehitlerin anısı fotoğraflarla ve dualarla yaşatıldı

Hamilton Refah'ta gördüklerini anlattı: Gazze'de süregelen acı soykırım boyutunda

urla'da iş insanı villasında ölü bulundu

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor