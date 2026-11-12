Karabük’te sporun erişimi genişliyor, mahallelere yeni tesisler geliyor

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile kentte yeni spor tesisleri kurulmasına yönelik protokolü Ankara’da imzaladı. Çetinkaya, protokolü Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk ile birlikte imzaladıklarını bildirdi.

Protokolün kapsamı:

İmzalanan protokol çerçevesinde Karabük’ün farklı noktalarına sentetik çim yüzeyli futbol sahaları, yürüyüş parkurları, açık spor tesisleri ve fitness alanları yapılması planlanıyor. Bu yatırımların, mahallelerde sporun daha erişilebilir olmasını sağlayacağı ve hem amatör spor faaliyetlerine hem de halkın günlük spor alışkanlıklarına katkı sunacağı belirtildi.

Hedefler ve teşekkürler:

Çetinkaya, gençlerin sporla iç içe büyüdüğü ve her yaştan vatandaşın sportif faaliyetlere katılabildiği bir şehir hedefiyle çalıştıklarını vurguladı. Yatırımların Karabük’e hayırlı olmasını dileyen Başkan Çetinkaya, destekleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt'a teşekkür etti.

KARABÜK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN ÇETİNKAYA, SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI İLE KENTTE FARKLI NOKTALARA YENİ SPOR TESİSLERİ KAZANDIRILMASINA YÖNELİK PROTOKOL İMZALADIKLARINI BİLDİRDİ.