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Kars'ta Kadın Atölyesi'nin el emeği hayır sofralarına dönüşüyor

Kars'ta Türk Kızılayı Kadın Atölyesi'nde gönüllü kadınların ürettiği el emeği ürünler hayır çarşılarında satılacak; gelir aşevi için sıcak yemek olacak.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 09:18

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kars'ta Kadın Atölyesi'nin el emeği hayır sofralarına dönüşüyor

Kars'ta kadınların el emeği sofralara sıcak yemek olarak ulaşıyor

Kars Türk Kızılayı bünyesinde kurulan Kadın Atölyesi, gönüllü kadınları üretim ve dayanışma altında bir araya getiriyor. Gönüllü eğitmenlerin desteğiyle hazırlanan el emeği ürünler belirli dönemlerde düzenlenecek hayır çarşılarında satışa sunulacak ve elde edilen gelirler aşevi çalışmalarına kaynak sağlayacak.

Atölye, yalnızca ürün üretiminin ötesinde kadınların sosyalleşebileceği, yeni beceriler öğrenebileceği bir alan olarak da işliyor. Hazırlanan ürünler satın alındıkça, bu emek doğrudan ihtiyaç sahibi vatandaşların sofrasına sıcak yemek olarak ulaşacak.

Kadın Atölyesi üretimi ve amaçları:

Kadın Atölyesinde örgü, dikiş ve diğer el sanatları gibi çeşitli ürünler, gönüllü kadınlar tarafından hazırlanıyor. Bu süreçte katılımcılar yeni beceriler kazanırken, üretilen malzemeler hayır çarşılarında satışa sunularak aşevi için kaynak oluşturuyor. Satışlardan elde edilen gelir, tamamıyla Kars Aşevi’nin sürdürülebilirliğine yönlendirilecek.

Atölye organizasyonu, üretim sürecini ve satış planlamasını gönüllülük esasına göre yürütüyor. Bu model, hem yerel dayanışmayı güçlendiriyor hem de kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını desteklemeyi hedefliyor.

Bir iyilik zinciri: hayır çarşıları ve iş birliği:

Kızılay Kars Şube Başkanı Kübra Hüryurt çalışmanın, aşevi desteğinin sürdürülebilirliğinde önemli rol oynayacağını belirtiyor. Hüryurt, atölyede üretilen her ürünün satılmasıyla aşevi faaliyetlerine katkı sağlanacağını ve böylece bir iyilik zincirinin halkasının oluşacağını vurguluyor. Ayrıca hayır çarşılarından elde edilecek gelirlerin 81 ilde, 81 aşevi projesi kapsamında diğer illerdeki aşevlerine de destek olacağı ifade ediliyor.

Çalışmalar Kars Valiliği ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile iş birliği içinde yürütülüyor. Türk Kızılay Genel Merkezi, bağışçılar ve gönüllüler de aşevi faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesinde rol alıyor. Böylece atölyede hazırlanan bir ürünün hayır çarşısında satın alınması, kısa süre içinde ihtiyaç sahibi bir vatandaşın sofrasına sıcak yemek olarak ulaşmış oluyor.

Projenin hedefi, hem yerel dayanışmayı artırmak hem de kalıcı bir kaynak modeli oluşturarak aşevi hizmetlerinin devamlılığını sağlamak. Kadınların emeği, hayırseverlerin katkısıyla birleşerek somut bir sosyal destekte karşılık buluyor.

Kars’ta kadınların el emeği sıcak yemeğe dönüşecek

Kars’ta kadınların el emeği sıcak yemeğe dönüşecek

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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