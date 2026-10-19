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Kars'ta öğrenciler yeşilay sunumuyla sağlıklı yaşamı öğrendi

Yeşilay Kars Şubesi, Genç Yeşilay üyeleriyle Şehit Okan Koç İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve bilinçlendirme sunumu yaptı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 16:03

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kars'ta öğrenciler yeşilay sunumuyla sağlıklı yaşamı öğrendi

Yeşilay Kars Şubesi'nden okullarda bilinçlendirme çalışması

Kars'ta Yeşilay Kars Şubesi tarafından Şehit Okan Koç İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilere sağlıklı yaşam ve Yeşilay bilinci hakkında bilgilendirme yapıldı. Sunum, genç yaşlarda sağlıklı alışkanlıkların kazanılmasının önemine vurgu yaptı ve bağımlılıklarla mücadelede erken davranmanın gerekliliğini öne çıkardı.

Gençlere erken dönemde kazanılması gereken alışkanlıklar:

Etkinlikte, öğrencilerle sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmanın yolları paylaşıldı. Sunum sırasında gençlerin küçük yaşlardan itibaren bilinçli tercihler yapmasının; aile, okul ve toplum desteğiyle güçlendirilebileceği üzerinde duruldu. Katılımcılar, Yeşilay'ın toplum sağlığını korumaya yönelik çalışmalarının kapsamı hakkında bilgi aldı.

Gönüllülük ve kurum iş birliğinin rolü:

Sunumu, Genç Yeşilay Üniversite Kulübü ve Gençlik Komisyonu üyelerinin katkısıyla gerçekleştirildi. Yeşilay gönüllüleri etkinlikte sahne alarak öğrencilere doğrudan rehberlik etti ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik örnek uygulamalar sundu. Bu yaklaşım, gönüllülük faaliyetlerinin eğitim kurumlarıyla buluşmasının önemini bir kez daha gösterdi.

Yeşilay Kars Şubesi yetkilileri, etkinliğe katılan gönüllülere ve okul yönetimine teşekkür ederek, gençlere yönelik bilinçlendirme çalışmalarının süreklilik kazanmasının gereğine dikkat çekti. Etkinlik, öğrencilere sağlık odaklı bilgi aktarımı sağlamanın yanı sıra, okullar ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini güçlendirme amacı taşıdı.

YEŞİLAY KARS ŞUBESİ’NDEN ÖĞRENCİLERE SAĞLIKLI YAŞAM SUNUMU(KARS-İHA)

YEŞİLAY KARS ŞUBESİ’NDEN ÖĞRENCİLERE SAĞLIKLI YAŞAM SUNUMU(KARS-İHA)

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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