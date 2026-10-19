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Miniklere afet bilinci: Osmangazi kreşlerinde deprem ve yangın tatbikatı

Osmangazi Belediyesi, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde Candan Genceroğlu Kreş'te miniklere çök-kapan-tutun ve yangın eğitimi verdi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 16:49

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Miniklere afet bilinci: Osmangazi kreşlerinde deprem ve yangın tatbikatı

Uygulamalı eğitimlerle erken bilinç:

Afetlere karşı hazırlıklı bir toplumun temelinin erken yaşta verilen eğitimlerle atılacağı anlayışıyla hareket eden Osmangazi Belediyesi, kreş düzeyindeki çocuklara yönelik farkındalık çalışmalarını sürdürdü. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ekipleri, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında Candan Genceroğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde miniklerle bir araya geldi.

Deprem tatbikatı:

Alanında uzman eğitmenlerin yönlendirmesiyle gerçekleştirilen uygulamada çocuklara deprem anında yapılması gereken çök, kapan, tutun hareketleri siren eşliğinde uygulamalı olarak öğretildi. Tatbikat sırasında eğitmenler, çocukların doğru pozisyonu almasını ve hareketleri kısa tekrarlamalarla pekiştirmesini sağladı; böylece teorik bilginin pratikle desteklenmesi hedeflendi. Uygulamalı eğitim, çocukların afet anında nasıl davranacaklarını deneyimlemelerine olanak verdi.

Yangın eğitimi:

Deprem çalışmasının ardından verilen yangın eğitimiyle çocuklara yangın anında yapılması gerekenler öğretilirken, siren çalmasıyla birlikte sınıfların öğretmen eşliğinde hızlı ve kontrollü biçimde tahliye edilmesi pratiği yapıldı. Eğitmenler, dumandan daha az etkilenmek için eğilerek ilerlemenin ve ağızların kapatılarak binadan güvenli şekilde çıkılmasının önemini uygulamalı gösterdi.

Osmangazi Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü Eğitmeni Tuğba Arda, yapılan çalışmaların oyun ve uygulamalarla desteklendiğini belirterek, küçük yaşlarda verilen bu tür eğitimlerin kalıcılığının yüksek olduğunu vurguladı. Arda, tatbikatlarla çocuklara afet sırasındaki doğru davranış biçimlerinin öğretilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Belediye, çocukların afet farkındalığını artırmak ve erken yaşta doğru davranış alışkanlıkları kazandırmak amacıyla benzer eğitim ve tatbikatları diğer kreşlerde de sürdürecek.

AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLI BİR TOPLUMUN TEMELİNİN BİLİNÇLİ NESİLLERLE ATILACAĞI ANLAYIŞIYLA...

AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLI BİR TOPLUMUN TEMELİNİN BİLİNÇLİ NESİLLERLE ATILACAĞI ANLAYIŞIYLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN OSMANGAZİ BELEDİYESİ, KREŞ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AFET FARKINDALIK EĞİTİMLERİ DÜZENLEDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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