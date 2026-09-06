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Kars'ta sınav sabahı: adaylar okullarda son hazırlıklarını tamamladı

Kars'ta KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür öncesi adaylar sabah erken okullara gelerek kimlik ve giriş belgelerini kontrol edip son çalışmaları yaptı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 12:59

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Kars'ta sınav sabahı: adaylar okullarda son hazırlıklarını tamamladı

Kars'ta KPSS sabahı

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu öncesinde adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren Kars'taki sınav binalarına yöneldi. Sınavın 10.15'te başlaması öncesinde okul çevrelerinde yoğunluk ve hareketlilik gözlendi.

son hazırlıklar ve belgelerin kontrolü:

Adaylar sınav giriş belgeleri ve geçerli kimliklerini yanlarında getirerek görevlilerin yönlendirmeleri doğrultusunda binalara alındı. Bazı adaylar okul bahçesinde notlarını ve konu özetlerini son kez gözden geçirirken, bazıları heyecanı azaltmak için yakınlarıyla sohbet etti. Görevliler, kimlik ve belge kontrollerini titizlikle yaptı.

güvenlik ve düzen önlemleri:

Okul çevrelerinde sınav sürecinin aksaksız işlemesi için gerekli tedbirlerin alındığı görüldü. Sınav saatine yaklaştıkça okul girişlerinde hareketlilik arttı; adaylar zamanında yetişebilmek için erken gelmeyi tercih etti. Yetkililer, sınav düzeninin sağlanması amacıyla yönlendirme ve kontrolleri sürdürdü.

Kars'ta KPSS heyecanı yaşayan adaylar, aylar süren hazırlıklarının ardından bu oturumda başarılı olmayı ve kamu görevine giden yolda önemli bir adım atmayı hedefliyor. Sınav salonlarına yerleşen katılımcılar, görevlilerin talimatları doğrultusunda sınav sürecine başladı.

KARS’TA KPSS HEYECANI: ADAYLAR SINAV İÇİN OKULLARA AKIN ETTİ(KARS-İHA)

KARS’TA KPSS HEYECANI: ADAYLAR SINAV İÇİN OKULLARA AKIN ETTİ(KARS-İHA)

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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