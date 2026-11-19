Aylık değerlendirme toplantısının amacı ve katılımcılar

Kars Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde yapılan aylık değerlendirme toplantısı, kurum hizmetlerinin gözden geçirilmesi, çalışmaların koordinasyonu ve hizmet kalitesinin artırılması hedefiyle gerçekleştirildi. Toplantıya İl Müdürü Mustafa Tosunoğlu başkanlık etti; toplantıda İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve kuruluş müdürleri hazır bulundu.

gündemde ele alınan başlıca konular:

Toplantıda il genelinde faaliyet gösteren kuruluşların yürüttüğü hizmetler ayrıntılı şekilde incelendi. Devam eden çalışmalar, iş ve işlem süreçleri ile hizmet sunumundaki uygulamalar masaya yatırıldı. Kuruluşların mevcut durumları değerlendirilirken, hizmet yürütülürken karşılaşılan sorunlar, ihtiyaçlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri üzerinde duruldu. Özellikle hizmet süreçlerindeki aksaklıkların giderilmesine yönelik pratik adımlar ve koordinasyon eksikliklerinin giderilmesi konusu öne çıktı.

sonuçlar ve beklentiler:

Toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve hizmetlerin daha etkin yürütülmesi için öneriler paylaşıldı. Amaç, vatandaşlara sunulan sosyal hizmetlerin niteliğini yükseltmek ve hizmet sunum süreçlerini geliştirmek olarak netleştirildi. İl Müdürü Mustafa Tosunoğlu düzenli değerlendirmelerin önemine vurgu yaparak, çalışmaların iş birliği ve hassasiyet içinde sürdürülmesini istedi. Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerini paylaşmasının ardından sona erdi.

KARS AİLE VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNDE AYLIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI(KARS-İHA)