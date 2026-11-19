Bilecik'te çocuklar sahada ve sinemada bir gün yaşadı

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde koruma ve bakım altında bulunan çocuklarla birlikte Pazaryeri ilçesinde düzenlenen etkinliklerde bir araya geldi. Organizasyon, çocukların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle vakit geçirmesine olanak sağladı ve katılımcılara keyifli anlar sundu.

Etkinlikler ve katılım:

Program kapsamında çocuklar futbol karşılaşmaları ile hareketli saatler yaşadı; ardından sinema gösterimleriyle bir araya gelerek dinlenme ve eğlence fırsatı buldu. İl müdürü etkinliklerde çocuklarla sohbet edip onlarla birlikte zaman geçirirken, çocukların bedensel ve duygusal gelişimine katkı sağlayacak bu tür etkinliklerin önemine vurgu yapıldı.

Yetkililerin açıklaması:

Nejat İlhan şöyle konuştu: Çocuklarımızın yalnızca eğitim hayatlarında değil, sosyal ve kültürel gelişimlerinde de yanlarında olmayı önemsiyoruz. Onların mutlu oldukları, kendilerini özgürce ifade edebildikleri ve güzel anılar biriktirebildikleri etkinliklerde bir araya gelmek bizler için çok kıymetli. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm için çalışmalarımızı sürdüreceğiz dedi.

Etkinlik, hem çocukların günlük rutinlerinden uzaklaşıp sosyalleşmesine hem de kurumlarla yerel topluluk arasındaki bağların güçlenmesine katkı sağladı. Benzer programların devam ettirilmesi planlanıyor ve kurum yetkilileri çocukların ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların süreceğini belirtti.

ÇOCUKLAR FUTBOL VE SİNEMA ETKİNLİĞİNDE BULUŞTU