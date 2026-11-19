Ziyaretin ayrıntıları:

ÇUKOBİRLİK Genel Başkanı Şahin Sümer, ÇUKOBİRLİK Araban Kooperatifi Başkanı Hasan Altun'u ziyaret etti. Toplantıda kooperatifin çalışma düzeni ve üretici ortaklarla yürütülen iletişim ele alındı. Sümer, Altun'dan Araban Kooperatifinin yürüttüğü faaliyetlere ilişkin bilgi aldı ve ortakların beklentilerini dinledi.

Pamuk üretiminde düşüş ve hasat gecikmesi:

Altun, Araban Ovası'nda geçen yıl 11 bin 350 dönüm alanda pamuk ekimi yapılırken, girdi maliyetlerinin artması nedeniyle bu yıl ekim alanının 5 bin dönüm'e gerilediğini aktardı. Ayrıca, bölgedeki yoğun yağışların bu yıl hasat sezonunu önceki yıllara göre geciktirdiği belirtildi.

Ambar incelemesi ve alım taahhüdü:

Sümer, kooperatifin ambarında, görevli pamuk eksperi ile birlikte kütlü pamukları inceledi. Yapılan inceleme sonrası Sümer, ÇUKOBİRLİK olarak üretici ortakların mağdur edilmeyeceğini ve alımların eksiksiz gerçekleştirileceğini taahhüt etti.

Altun, kooperatifin eksikleri ve ihtiyaçları hakkında bilgiler vererek ziyaret nedeniyle memnuniyetini ifade etti ve Sümer'e nazik ziyaretleri ile değerli katkıları için teşekkür etti.

ÇUKOBİRLİK GENEL BAŞKANI ŞAHİN SÜMER, ÇUKOBİRLİK ARABAN KOOPERATİFİ BAŞKANI HASAN ALTUN’U ZİYARET ETTİ. ALTUN’DAN ÇUKOBİRLİK ARABAN KOOPRERATİFİNİN ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ BİLGİLER ALDI.