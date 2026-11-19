Bilecik'te muhtarlara yönelik güvenlik bilgilendirmesi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bilecik Muhtarlar Derneği Şubesi'ni ziyaret ederek yerel yöneticilere bilgilendirme yaptı. Ziyarette toplam 19 muhtar ile bir araya gelindi ve iletişim kanalları ile acil durum uygulamaları üzerine bilgi paylaşıldı.

Ziyaretin içeriği ve ele alınan konular:

Gerçekleştirilen bilgilendirmede öncelikle Hayat 112 uygulaması ve 112 Acil İhbar Hattı kullanımına dair uygulamalı ve pratik bilgiler sunuldu. Ayrıca genel güvenlik tedbirleri, mahalle düzeyinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında açıklamalar yapıldı ve muhtarların soruları ekipler tarafından yanıtlandı.

Toplumsal iletişim ve geleceğe yönelik adımlar:

Etkinlikte vurgulanan noktalardan biri, yerel yönetim temsilcileri ile emniyet birimleri arasındaki iletişimin güçlendirilmesiydi. Yetkililer, polisin bilgilendirme çalışmalarının toplumun farklı kesimlerine yönelik olarak devam edeceğini belirtti ve muhtarlara gerektiğinde iletişim kurmaları için destek sağlanacağı ifade edildi.

BİLECİK’TE 19 MUHTARA GÜVENLİK BİLGİLENDİRMESİ