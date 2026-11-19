Japonya’da Leonid göktaşı yağmuru gökyüzünü renklendirdi

Japonya’da gözlenen Leonid göktaşı yağmuru, peş peşe düşen meteorların karanlık gökyüzünü aydınlatmasıyla izleyenlere etkileyici anlar sundu. Kameralara yansıyan görüntüler, meteorların oluşturduğu parlak izleri ve renk cümbüşünü belgeledi.

neden her kasımda oluşuyor:

Her yıl kasım ayında Dünya, 55P/Tempel-Tuttle kuyruklu yıldızının yörüngesinde bıraktığı toz ve kaya parçacıklarının arasından geçer. Bu parçacıklar atmosfere girerken sürtünmeyle ısınır ve yanarak gökyüzünde hızlı ışık izleri—meteorlar—oluşturur.

gözlemler ve sosyal medya tepkisi:

Gözlemciler tarafından "ateş topu" şeklinde tanımlanan bazı parlak meteorlar, gecenin karanlığını anlık olarak aydınlattı ve renkli ışık parçacıkları görüldü. Kaydedilen videolar ve fotoğraflar sosyal medyada yoğun ilgi görerek paylaşıldı ve izleyicilere unutulmaz görüntüler sundu.

Leonid yağmuru, amatör gözlemcilere ve astronomi tutkunlarına her yıl tekrarlanan görsel bir şölen sunuyor.

Japonya'da "Leonid Göktaşı Yağmuru" sırasında peş peşe gözlenen meteorlar, gökyüzünü aydınlatarak hayran bıraktı.