müze gezisinin amacı ve kapsamı

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, Yaşayan Şehir Müzesi’ni ziyaret ederek kentin tarihî geçmişi, yerel kültürü ve geleneksel zanaatları hakkında bilgi aldı. Ziyaret, çocukların yaşadıkları çevreyi yakından tanımaları ve kültürel bilincin güçlendirilmesini amaçlayan planlı etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirildi.

çocukların deneyimi ve gözlemleri

Müzedeki eserleri inceleyen çocuklar, şehrin kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu. Ziyaret sırasında sergilenen objeler ve uygulamalı anlatımlar, çocukların geçmişle bugün arasındaki ilişkiyi somutlaştırarak öğrenmelerini kolaylaştırdı. Etkinlik, katılımcıların tarihî kavramları deneyimleyerek pekiştirmesine ortam sağladı.

kurumsal değerlendirme ve hedeflenen kazanımlar

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerinin açıkladığı üzere etkinliklerin temel hedefi çocukların kültürel birikimlerinin ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi. Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Nejat İlhan ise şunları söyledi: "Çocuklarımızın yaşadıkları şehrin tarihini, kültürünü ve geleneklerini tanımalarını önemsiyoruz. Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın kültürel değerlerimizi yakından tanımalarını, geçmişle bugün arasında bağ kurmalarını ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Bu tür müze gezileri, çocukların sadece bilgi edinmesinin ötesinde aidiyet duygusunu ve toplumsal farkındalığını artırmayı hedefliyor. Uygulamalı eğitim ve rehber anlatımlarla zenginleştirilen programlar; iletişim, merak ve eleştirel düşünme gibi becerilerin gelişmesine katkı sunuyor.

KORUMA ALTINDA BULUNAN ÇOCUKLAR YAŞAYAN ŞEHİR MÜZESİ’Nİ GEZDİ