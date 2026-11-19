İl müdüründen huzurevi incelemesi:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, Bilecik Huzurevi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek kurumda denetim ve incelemelerde bulundu.

fiziki alan ve depo denetimi:

İlhan, huzurevinin iç ve dış alanlarını gezdi; depoların düzeni ve malzemelerin muhafaza koşullarını yerinde kontrol etti. Yetkililerden kurumun işleyişine dair bilgi aldı ve kayda değer eksiklik olup olmadığını değerlendirdi.

sakinlerle buluşma ve değerlendirme:

Ziyaret kapsamında İlhan, huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti ve hâl hatırlarını sordu. Değerlendirmesinde İlhan, Huzurevimizde kalan büyüklerimizin güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri önceliklerimiz arasında yer alıyor. ifadesiyle hizmet kalitesinin artırılmasına ve ihtiyaçların yerinde tespitine verdikleri önemi vurguladı.

İl müdürlüğü, denetimlerin kurum hizmet standartlarını yükseltmek ve sakinlerin ihtiyaçlarını düzenli takip etmek amacıyla sürdürüleceğini belirtti.

İL MÜDÜRÜ İLHAN, HUZUREVİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU