Kartal genç yetenekleriyle müziğin geleceğini şekillendiriyor

sınav günü atmosferi:

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Bölümü yetenek sınavları, 7-15 yaş aralığındaki yüzlerce çocuğun ve gencin katılımıyla Kartal Belediyesi Sahil Ek Hizmet Binası'nda gerçekleşti. Aileleriyle gelen adaylar, sınav alanında heyecanlı anlar yaşadı; gün boyunca farklı enstrümanlardan yükselen ezgiler mekanın adeta konser atmosferine bürünmesine neden oldu.

Sınavlarda piyano, gitar, keman, çello, yan flüt, perküsyon, viyola ve koro branşlarında performans sergilendi. Adaylar, müzikal birikimlerini jüri karşısında gösterme fırsatı buldu ve her bir performans değerlendiriciler tarafından titizlikle incelendi.

değerlendirme ölçütleri:

Jüri üyeleri, adayların müzikal algılarını, ritim duygularını, kulak eğitimlerini ve sahne hâkimiyetlerini temel ölçütler olarak ele aldı. Bu kapsamlı değerlendirme, yalnızca teknik yeterliliği değil aynı zamanda sahne deneyimi ve ifade gücünü de göz önünde bulundurdu. Sınav süreci boyunca farklı enstrümanların sunduğu çokseslilik, izleyicilere ve ailelere çeşitli müzik dillerinin zenginliğini gösterdi.

eğitim imkânları ve sonuçların duyurulması:

Akademiye kabul edilen öğrenciler, alanında uzman eğitmenlerden alacakları eğitimle enstrüman becerilerini, ritim ve işitme yeteneklerini geliştirecek. Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, çocukların erken yaşta sanatla buluşmasını desteklemeyi, özgüven ve üretkenliklerini artırmayı amaçlayan bir eğitim ortamı sunuyor. Eğitim programı, teorik ve uygulamalı derslerle öğrencilerin sanatsal birikimlerini güçlendirmeye odaklanacak.

Sınav sonuçları, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından Kartal Belediyesi’nin resmî internet sitesi üzerinden ilan edilecek; öğrenci listeleri ve kayıt süreçine ilişkin bilgiler buradan duyurulacak.

başkanın mesajı:

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, çocukların ve gençlerin sanatsal gelişimlerini desteklemenin önemine vurgu yaparak akademinin bu alandaki rolünü şöyle özetledi: "Sanatla büyüyen çocuklar, daha güzel bir geleceğin teminatıdır." Başkan Yüksel, her çocuğun sanatla buluşabilmesinin, kendisini özgürce ifade edebilmesinin ve yeteneklerini geliştirebilmesinin ilçenin geleceği için kıymetli olduğunu belirtti ve sınava katılan tüm öğrencilere başarılar diledi.

PİYANO, GİTAR, KEMAN VE FARKLI ENSTRÜMAN BRANŞLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SINAVLARDA ADAYLAR, AKADEMİDE EĞİTİM ALMA HAYALİYLE JÜRİ KARŞISINA ÇIKTI.