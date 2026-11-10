Kartal kavşağı'nda zaman daralıyor, karışıklığa müsaade etmem

Büyükkılıç gündemi değerlendirdi:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, katıldığı televizyon programında Kartal Kavşağı başta olmak üzere kentte süren çalışmalara ilişkin ayrıntılı bilgi verdi. Büyükkılıç, projelerin hızla ilerlediğini, ortaya çıkan sorunların anında müdahale edilerek çözüldüğünü vurguladı ve kent gündemindeki farklı başlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kartal Kavşağı'nda son durum:

Büyükkılıç, Kartal Kavşağı projesinde gelinen noktayı aktarırken yapımın yüzde 70'lerin üzerine çıktığını söyledi. Projenin trafiği rahatlatacak kritik yatırımlardan biri olduğunu belirten başkan, çalışmaların yıl sonu veya 2027 yılının başı gibi tamamlanmasını hedeflediklerini ifade etti. Kış koşullarının işe etki edebileceğine dikkat çekerek, açık alan çalışmalarını hızlandırıp kapalı alanlara geçiş yapmayı planladıklarını aktardı.

Büyükkılıç, işçi maaşlarının gecikmesi yönündeki paylaşımlara müdahale ettiklerini, firmanın güçlü olduğunu ancak taşeron bazlı ufak aksaklıkların görülebileceğini söyledi. Sorunların hızlıca aşıldığını ve projenin zarar görmesine izin vermeyeceklerini belirterek, "Kartal Kavşağı'nda karışıklığa müsaade etmem" yaklaşımını tekrar etti. Alternatif güzergahların oluşturulmasında köşk kışla hattından geçiş izni veren Milli Savunma Bakanı Yaşar Gülere destek için teşekkür etti ve okul, cezaevi çevresi gibi hatların da anlayışla kullanıldığını aktardı.

Camikebir çalışmaları ve tarihi buluntu:

Camikebir dönüşüm projesinde yapılan kazılarda Mehmet Melikgazi Hazretlerinin yaptırdığı medresenin yapıtaşlarının ortaya çıktığını söyleyen Büyükkılıç, kazıların devam ettiğini bildirdi. Dükkanların ve hak sahiplerinin durumuna ilişkin düzenlemelerin yapıldığını; esnafın mağdur edilmeden ilerleme sağlandığını belirtti. Yıkımların planlandığı alanlarda kontrollü çalışmalar sürdüğünü vurguladı.

Deprem çalışmaları ve risk değerlendirmesi:

Deprem riskine yönelik adımlardan söz eden Büyükkılıç, kent genelinde 2 milyon metrekarelik Mikrobölgeleme çalışması yapıldığını, sondaj ve incelemelerin tamamlandığını aktardı. Kahramanmaraş depreminin Kayseri için bir test niteliği taşıdığını, merkezde ağır hasarlı bir bina dışında kentte yaygın ağır hasar yaşanmadığını ifade etti. Köy ve kırsal alanlarda bazı eski yapıların yıkıldığını, can kaybı yaşanmadığını dile getirdi. Prof. Dr. Naci Görürün "7.0 üzerinde deprem olabilir" değerlendirmesine karşılık ise, felaket tellallığı yapmak yerine gereken tedbirleri almak gerektiğini söyledi.

Fuar alanı projeleri ve DTM'nin geleceği:

Büyükkılıç, fuar alanını canlandırmak üzere yeni fonksiyonlar ve düzenlemeler getirecek bir proje üzerinde çalıştıklarını belirtti. Alanın kent kuzeyine hitap eden bir potansiyele sahip olduğunu, etkinliklere uygun hale getirme hedefiyle düzenlemeler yapılacağını anlattı. Yanındaki DTM işletmesinin ise 2028 itibarıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesine katılacağını ve kalıcı, günün ihtiyaçlarına cevap verecek mekanlar oluşturacaklarını aktardı.

Spor ve yerel destekler:

Kayserispor konusuna da değinen Büyükkılıç, takımın şampiyon olacağına inandıklarını söyledi. Geçen haftaki Muğlaspor galibiyeti sonrası primlerin ödentiğini, kulüp başkanı Ali Çamlı ile sürecin takip edildiğini belirtti. Milli araya lider girmemeleri nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getiren başkan, takımın her zaman kent tarafından sahiplenilmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmasının sonunda Büyükkılıç, bulunduğu sürede sorumluluğunu yerine getirme ilkesiyle hareket ettiğini, büyük karar ve girişimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve teşkilatla istişare içinde olacaklarını ifade etti.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, KAYSERİ'NİN EN ÖNEMLİ ÇALIŞMALARINDAN BİRİ OLAN KARTAL KAVŞAĞI'NIN ARALIK AYI SONUNDA TAMAMLANMASINI PLANLADIKLARINI SÖYLEYEREK, "KARTAL KAVŞAĞI'NDA KARIŞIKLIĞA MÜSAADE ETMEM" DEDİ.