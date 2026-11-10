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Manisa iki dakikalık sessizlikle Atatürk'ü andı

Manisa'da Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yılında Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle anıldı; saat 09.05'te kentte iki dakikalık saygı duruşu yapıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 10:50

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EDİTÖR: Emre Koç

Manisa iki dakikalık sessizlikle Atatürk'ü andı

Manisa'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yılında Manisa'da düzenlenen törenle anıldı. Tören, Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanındeki Milli Egemenlik Anıtı önünde gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve çelenk sunumu

Törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, il müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar anıta çelenk sundu ve tören protokol çerçevesinde düzenlendi.

sirenlerle iki dakikalık saygı duruşu

Saat 09.05'te anons ve sirenlerin eşlik ettiği anda kent genelinde iki dakikalık saygı duruşu yapıldı. Bu süre boyunca ana arterlerde trafik durdu, sürücüler araçlarından inerek duruşa katıldı; esnaf da iş yerlerinin önüne çıkarak Atatürk'ü andı.

İki dakikanın ardından sirenlerin susmasıyla kentte günlük yaşam ve trafik yeniden normale döndü. Tören, anma programının ardından sonlandırıldı ve katılımcılar alandan ayrıldı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, VEFATININ 88’İNCİ YILINDA MANİSA’DA...

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, VEFATININ 88’İNCİ YILINDA MANİSA’DA DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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