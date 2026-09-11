Erzurumspor'da Özbalta savunma zafiyetlerini ve diziliş tercihlerini değerlendirdi

Erzurumspor'da maç sonrası değerlendirme

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Trendyol Süper Lig 5. hafta mücadelesinde deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın performansını değerlendirdi. Özbalta, çalıştıkları birçok noktada istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ifade etti.

maçın özeti ve savunma değerlendirmesi:

Özbalta, basın toplantısında doğrudan savunma eksiklerine işaret ederek, "Takım savunmasında ve adam paylaşımında sıkıntı yaşadık" dedi. Lige ilk iki hafta puansız başlayıp son iki haftada Gençlerbirliği'nden 1, Konyaspor'dan 3 puan aldıklarını hatırlatan teknik adam, Konyaspor maçında 6-7 pozisyona girdiklerini ve o karşılaşmada iyi bir izlenim bıraktıklarını belirtti.

diziliş tercihi ve kulüp politikası:

Özbalta, rakibin potansiyeline ve kendi mücadele gücüne göre iyi hazırlandıklarını söylerken diziliş tercihlerinin kadrodaki imkanlara dayandığını vurguladı. Bu bağlamda "Elimizdeki imkanlar bu şekilde. Biz bu kulübü borçlandırmak istemiyoruz" sözleriyle kulübün mali disiplinine duydukları hassasiyeti dile getirdi.

Maç atmosferinin yüksek olduğunu, devre arasında alınan önlemlere rağmen farkın kapanmadığını söyleyen Özbalta oyuncularını kutladı. Teknik direktör ayrıca önümüzdeki hafta sahalarında oynayacakları Samsunspor maçının önemine dikkat çekerek takımının doğru yolda olduğunu belirtti ve hem Beşiktaş'ı hem de kendi oyuncularını tebrik etti.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, çalıştıkları birçok noktada istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını aktararak, "Takım savunmasında ve adam paylaşımında sıkıntı yaşadık" dedi.