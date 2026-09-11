Vincenzo Italiano: takım hırsını korursa mutlu anları birlikte yaşarız

maçın ardından:

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 5. haftasında konuk ettiği yeni ekip Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup ederek puanını 12'ye yükseltti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Vincenzo Italiano, takımın mücadeleci ruhundan ve sahadaki karakterinden övgüyle söz etti.

Italiano'nun değerlendirmesi:

"Elimizden geldiğince hep böyle karakterli ve agresif olmaya çalışacağız. Her zaman 3 puan almak için çalışacağız. Umarım işler hep bu şekilde devam eder. Oyuncularımın performanslarından memnunum. Bu şekilde devam ederse mutlu anları birlikte yaşayabiliriz", diye konuştu.

sabır ve gelişim vurgusu:

Italiano, takımın sürece sabırla yaklaştığını ve her maçın ardından gelişme kaydettiklerini ifade etti. Derbi sonrası maça rağmen konsantrasyonun korunduğuna dikkat çekerek, "Her maçtan sonra daha da geliştiğimizi söyleyebilirim. Asla konsantrasyon seviyemizi düşürmedik. Derbi sonrası olmasına rağmen bu seviyeyi koruduk" dedi.

İtalyan teknik adam, takımın potansiyeline inandığını ve bunun için pes etmeden çalışmaya devam edeceklerini belirtti: "Bu takımın çok daha fazla gelişebileceğini düşünüyorum. Bunun için asla pes etmeden çalışmaya devam edeceğiz".

kadro ve Avrupa hedefleri:

Hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile oynanacak karşılaşmaya da değinen Italiano, bu maçı önemli gördüğünü söyledi. "Marsilya maçı bizim için önemli. Gruplara kalmak için çok çalıştık" diyen teknik direktör, milli aradan sonra zorlu bir periyot beklendiğini ve en iyisini yapma gayreti içinde olacaklarını ekledi.

oyuncu gelişimleri: Poku ve Miretti

Miretti için küçük bir problemin olduğunu, bu nedenle önlem amaçlı kadroya alınmadığını belirten Italiano, "Miretti küçük bir problem yaşamıştı. Hafta içi aramıza katılacağını düşünüyorum. Önemli bir şeyi yok fakat durumu ilerlemesin diye önlem amaçlı kadroya almadık" dedi.

Ernest Poku hakkında ise olumlu ifadeler kullanan Italiano, "Poku, her geçen gün daha da gelişiyor. Yavaş yavaş makinenin çarklarından bir tanesi oluyor" değerlendirmesini yaptı ve milli maçlardan sonra oyuncunun daha fazla süre alabileceğini düşündüğünü söyledi.

takım kaptanı orkun hakkında:

Takım kaptanı Orkun Kökçü'nün gördüğü sarı karta ilişkin konuşan Italiano, kendi futbolculuk döneminden örnekler vererek tecrübelerini aktardı: "Ben de futbolcuyken çok kırmızı kart gördüm. Görmemem gereken kartlar da gördüm. Umarım Orkun da benim hatalarımı yapmaz".

Italiano, modern futbolda bir oyuncunun eksikliğinin sahada çok fazla hissedildiğini belirterek Orkun'un akıllı bir oyuncu olduğunu ve ne yapması gerektiğini bildiğini vurguladı.

Toparlamak gerekirse, Vincenzo Italiano maç sonrası hem sahadaki karakter ve agresiften memnuniyetini hem de sabırla sürece yatırım yapma niyetini net biçimde ifade etti; hedef ise hem ligde istikrar hem de Avrupa'da başarıya ulaşmak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Erzurumspor FK maçının ardından yaptığı açıklamada, oyuncuların hırsından memnun olduğunu dile getirerek, "Bu şekilde devam ederse mutlu anları birlikte yaşayabiliriz" dedi.