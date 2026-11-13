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Kartal Şehitliği'nde akşam mesaisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kartal Şehitliği'nde akşam bakım ve düzenleme çalışmalarını sürdürdü; Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç inceleme yaptı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 21:17

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kartal Şehitliği'nde akşam mesaisi

Kartal Şehitliği'nde akşam mesaisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Kartal Şehitliği'nde yürüttüğü çalışmalar akşam saatlerinde de hız kesmeden devam etti. Alanın düzenlenmesi ve bakımına yönelik faaliyetler, ekiplerin yoğun mesaisiyle sürdürüldü.

çalışmanın kapsamı:

Ekipler, şehitlikteki fiziksel düzenleme ve bakım işlerine öncelik vererek alanda programlı bir şekilde çalıştı. Yapılan işler, ziyaretçi güvenliği ve alanın düzenli görünümünü korumaya yönelik tedbirleri kapsadı.

başkanın incelemesi:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç akşam saatlerinde şehitliğe gelerek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve ekiplerden bilgi aldı. Başkanın ziyareti, çalışmanın takibi ve koordinasyon açısından değerlendirildi.

Çalışmalar program dahilinde akşam saatlerinde de devam etti; ekipler alanda mesaiye ara vermeden devam ederek düzenleme ve bakım faaliyetlerini sürdürdü.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİNİN KARTAL ŞEHİTLİĞİ’NDE YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR AKŞAM...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİNİN KARTAL ŞEHİTLİĞİ’NDE YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR AKŞAM SAATLERİNDE DE HIZ KESMEDEN DEVAM ETTİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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