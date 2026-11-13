Erzincan'da Türk dünyasının kadın liderleri kültürel ve akademik köprüler kurdu

Erzincan'da resepsiyonun özeti:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Bozkırın Kızlarından Küresel Liderlere: Türk Dünyasının Kadın Liderleri Kongresi çerçevesinde gerçekleştirilen resepsiyon, Türk dünyasından gelen kadın liderler, akademisyenler ve yerel yöneticileri bir araya getirdi. Etkinlik, resmi açılış konuşmalarının ardından katılımcılar arasında karşılıklı görüş alışverişine ve tanışmalara sahne oldu.

katılımcılar ve temsilciler:

Programa, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve eşi Emine Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve eşi Ürküş Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve eşi Nursel Kuyrukluyıldız ile rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Ayrıca AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı Dr. Reşide Yüksel, Kazakistan Halk Meclisi Anneler Konseyi Başkanı Nazipa I. Shanai ve Türk dünyasının farklı ülkelerinden davetliler de resepsiyonda yer aldı.

kongrenin amaçları ve etki alanı:

Resepsiyonda konuşan Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Erzincan'da misafirleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve kongrenin akademik bilgi paylaşımının yanı sıra kültürel etkileşim ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sunduğunu vurguladı. Organizasyon, katılımcılar arasında doğal iletişim kanalları açarak ilerleyen süreçte ortak projelere zemin hazırlamayı hedefliyor.

Türk dünyasının ortak tarih ve kültürel değerlerinin ön plana çıktığı resepsiyon, samimi sohbetler ve fikir alışverişlerinin ardından sona erdi; etkinlik, hem yerel hem de uluslararası düzeyde yeni temasların başlatılmasına katkı sağladı.

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (EBYÜ) EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN "BOZKIRIN KIZLARINDAN KÜRESEL LİDERLERE: TÜRK DÜNYASININ KADIN LİDERLERİ KONGRESİ" KAPSAMINDA RESEPSİYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ