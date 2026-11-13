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Kardeşliği güçlendirip diplomaside bölgesel güvenliği pekiştireceğiz

Abdullah Güler, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi açılışında kardeşlik ve dayanışmayı güçlendirip diplomasiyi kullanarak silah ve şiddetin sonlandırılacağını söyledi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 19:48

GÜNCELLEME: 13 Kasım 2026 - 19:51

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kardeşliği güçlendirip diplomaside bölgesel güvenliği pekiştireceğiz

Sivas'ta açılış töreni ve fahri doktora:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı açılış töreni 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmalarının ardından Güler'e fahri doktora takdim edildi.

Program kapsamında verilen ilk dersin başlığı "Terörsüz Türkiye’nin Hukuk Demokrasi ve Ekonomi Üzerindeki Etkileri" olarak açıklandı ve Güler burada ülke içi ve bölgesel güvenlik hedeflerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Terörle mücadelede sahadaki gelişmeler:

Güler, Irak ve Suriye kırsalında PKK/KCK yapılanmasına ait birçok mağara ve kampın boşaltıldığını, silahların teslim edilmeye devam ettiğini belirtti. Bu tespitlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik birimleri ve MİT Başkanlığı tarafından doğrulanması halinde konunun Milli Güvenlik Kurulu gündemine taşınacağını aktardı.

Güler ayrıca, söz konusu gelişmelerin resmi gazetede yayımlanmasının ardından kanuni adımların takip edileceğini söyledi ve Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin hedeflerine değindi. Konuşmasında, terör örgütünün dış destek bulmasının önüne geçilerek KCK yapılanmasının yok edilmesinin amaçlandığını vurguladı.

Diplomasi, birlik ve bölgesel istikrar:

AK Parti Grup Başkanı, sadece Türkiye içinde değil komşu ülkelerde de silah ve şiddetin sona ermesini istediklerini belirterek bölgesel güvenliğin önemine dikkat çekti. Elimizdeki tüm imkanlarımızla beraber diplomasiyi geliştiriyoruz ifadesini kullanan Güler, ilişkilerin güçlendirilmesi ve diplomatik kanalların savaşların sona erdirilmesinde etkin şekilde kullanılması gerektiğini söyledi.

Güler konuşmasında Cumhurbaşkanı'nın talimatlarına, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararlı duruşuna atıfta bulunarak bu iş birliğiyle ülkenin istikrarı ve bölge komşularıyla ortak güvenliğin sağlanacağını belirtti. Toplumsal dayanışmanın artırılmasının, ülke içinde huzur ve bölgesel barışın temini için şart olduğunu vurguladı.

Konuşma, terörle mücadele, hukuk ve ekonomik etkiler ekseninde hedeflenen adımların hem sahada hem masada yürütüleceğine dair taahhütlerle sona erdi.

AK PARTİ GRUP BAŞKANI ABDULLAH GÜLER

AK PARTİ GRUP BAŞKANI ABDULLAH GÜLER

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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