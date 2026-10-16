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Kartepe'de 7. Kartepe Ayva Festivali ve Murat Kekilli konseri yağış yüzünden ileri tarihe alındı

Kartepe'de 18 Ekim'de Eşme Sahili'nde yapılması planlanan 7. Kartepe Ayva Festivali ile Murat Kekilli konseri, yoğun yağışlar nedeniyle ertelendi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 16:31

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kartepe'de 7. Kartepe Ayva Festivali ve Murat Kekilli konseri yağış yüzünden ileri tarihe alındı

7. Kartepe Ayva Festivali ertelendi

Kartepe Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 18 Ekim Pazar günü Eşme Sahili'nde gerçekleşmesi planlanan 7. Kartepe Ayva Festivali ve Murat Kekilli konseri, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

neden ertelendi:

Kartepe'de son günlerde etkili olan yoğun yağışlar ve yağışların devam etme ihtimali dikkate alınarak, festival programının uygulanmasının güvenlik ve organizasyon açısından sakıncalı olacağı değerlendirildi. Belediyeler, oluşabilecek riskleri önlemek amacıyla erteleme kararı aldı.

yeni tarih ne zaman açıklanacak:

Festivalin ve konserin yeni tarihi hakkında henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı; ilgili kurumlar tarafından alternatif tarih belirlendiğinde kamuoyuna daha sonra duyurulacaktır. Katılımcılardan ve ziyaretçilerden resmi açıklamalar takip etmeleri istendi.

KARTEPE BELEDİYESİ İLE KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİNDE 18 EKİM PAZAR GÜNÜ EŞME...

KARTEPE BELEDİYESİ İLE KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİNDE 18 EKİM PAZAR GÜNÜ EŞME SAHİLİ'NDE DÜZENLENMESİ PLANLANAN 7. KARTEPE AYVA FESTİVALİ VE MURAT KEKİLLİ KONSERİ, BÖLGEDE ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞLAR NEDENİYLE ERTELENDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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