Kartepe’de ekipler yağışın yol açtığı izleri silmek için seferber oldu

Kartepe’de hasar giderme çalışmaları sürüyor

Şiddetli yağışın ardından Kartepe genelinde başlatılan müdahale çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kartepe Belediyesi ekipleri, AFAD, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU ile koordineli olarak su tahliyesi, yol temizliği, çamur ve birikintilerin kaldırılması ile oluşan hasarların giderilmesine yönelik çalışmaları yürütüyor.

Saha çalışmaları ve koordinasyon:

Ekipler, ihtiyaç duyulan noktalara yönlendirilerek iş makineleri ve araçlarla sahada görev yapıyor. Öncelik, ulaşımın güvenli şekilde sağlanması ve günlük yaşamın normale dönmesidir. Gelen ihbar ve talepler doğrultusunda tahliye ve temizlik çalışmaları hızlandırılırken, yollar ve ortak kullanım alanlarındaki birikintiler temizleniyor, acil onarımlar eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Başkan Kocaman'ın incelemesi:

Mustafa Kocaman yağıştan etkilenen mahalleleri ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Kocaman, "İlçemizde yaşanan doğal afetin ilk anından itibaren tüm personelimiz, iş makinelerimiz ve acil müdahale ekiplerimizle sahadayız. AFAD, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU ile koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önceliğimiz yaşanan olumsuzlukları en kısa sürede gidermek. Kartepe’nin her noktasında ihtiyaç duyulan müdahaleleri gerçekleştiriyoruz. Tüm imkanlarımızla sahada olmaya devam edeceğiz. Bu zorlu süreçte hiçbir hemşehrilerimizi yalnız bırakmayacağız" sözleriyle çalışmaların kesintisiz sürdüğünü vurguladı.

Yetkililer, saha tespitleri tamamlandıkça öncelikli noktalarda kalıcı onarım ve altyapı kontrollerine başlayacaklarını belirtiyor. Vatandaşlardan gelen ihbarlar, ekiplerin planlı ve hızlı müdahalesine yön veriyor; çalışmaların hedefi ilçede günlük yaşamın kısa sürede normale dönmesini sağlamak.

KARTEPE’DE ŞİDDETLİ YAĞIŞIN ARDINDAN SU TAHLİYESİ, YOL TEMİZLİĞİ VE HASAR GİDERME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR. KOORDİNELİ ŞEKİLDE İLÇENİN FARKLI NOKTALARINDA MÜDAHALELER SÜRERKEN KARTEPE BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KOCAMAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.