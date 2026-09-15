Lenfomayı fark etmek hayat kurtarabilir

15 Eylül hatırlatması:

Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, 15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü kapsamında yaptığı açıklamada erken tanının tedavi sürecindeki önemine dikkat çekti. Balçık, halk arasında "lenf kanseri" olarak bilinen lenfomanın, lenfosit adı verilen kan hücrelerinin lenf bezlerinde kontrolsüz şekilde çoğalması sonucu ortaya çıktığını ve hastalığın çocukluk çağında da görülebildiğini hatırlattı.

lenfoma belirtilerine dikkat:

Doç. Dr. Balçık, lenfomanın bazı belirtilerinin diğer hastalıklarla karışabileceğini ancak özellikle herhangi bir enfeksiyona bağlı olmayan, ağrısız boyun, koltuk altı veya kasık şişliklerinin önemsenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca nedeni açıklanamayan ateş, pijama veya yatak çarşaflarını değiştirmeyi gerektirecek düzeyde gece terlemesi ile diyet uygulanmadığı halde yaklaşık 6 ay içinde vücut ağırlığının yüzde 10’u kadar istemsiz kilo kaybı gibi bulguların lenfoma belirtisi olabileceğini belirtti.

erken tanının tedaviye etkisi:

Erken dönemde hekime başvurmanın hastalığın erken evrede saptanma olasılığını artırdığını söyleyen Doç. Dr. Balçık, erken evrede tanı alan uygun hastalarda daha az sayıda tedavi kürüyle sonuç alınabildiğini ve bunun tedaviye bağlı uzun dönem yan etkilerin azaltılması açısından önem taşıdığını ifade etti. Bu nedenle belirtiler fark edildiğinde zaman kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğini aktardı.

tanı ve tedavideki gelişmeler:

Lenfomanın Hodgkin ve Hodgkin dışı olarak iki ana grupta değerlendirildiğini belirten Balçık, son yıllarda tanı ve tedavi yaklaşımlarında önemli ilerlemeler olduğunu söyledi. Hastalığın türü ve evresine göre farklı yöntemlerin uygulandığını; kemoterapinin yanı sıra kanser hücrelerini hedef alan ilaçların tek başına veya kombinasyonlarla kullanılabildiğini ve hücresel tedavilere yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Doç. Dr. Balçık, lenf bezlerindeki her büyümenin lenfoma anlamına gelmediğini ancak şikâyetlerin uzun süre devam etmesi veya ilerlemesi durumunda hekim değerlendirmesinin gerekli olduğunu vurgulayarak; geçmeyen şişlik, nedeni açıklanamayan ateş, yoğun gece terlemesi veya istemsiz kilo kaybı gibi belirtilerin olduğu kişilerde uzman görüşü alınmasının önemini yineledi.

DOÇ. DR. ÖZLEM ŞAHİN BALÇIK