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Kartepe'nin yeni polis merkezi kentin güvenlik omurgasını güçlendiriyor

Kocaeli Kartepe'de Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yapımı süren Polis Merkezi Amirliği, emniyet hizmetlerini güçlendirip erişimi kolaylaştıracak.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 13:41

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kartepe'nin yeni polis merkezi kentin güvenlik omurgasını güçlendiriyor

Kartepe'de polis merkezi amirliği yükseliyor

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi sınırlarında yapımı süren yeni Polis Merkezi Amirliği hizmet binasında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla ilçenin emniyet hizmet kapasitesinin artırılması ve vatandaşların güvenlik hizmetlerine daha kolay ulaşması amaçlanıyor.

Proje koordinasyonu ve amaçları:

İnşaat, Kartepe Belediyesi ile Kartepe Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülüyor. Yerel yönetim yetkilileri, merkezin ilçenin artan nüfusuna ve gelişen yerleşim dokusuna yanıt verecek önemli bir altyapı yatırımı olduğunu belirtiyor. Merkezi konumda hizmet verecek bina, bölgedeki güvenlik müdahalelerinin hızını ve etkinliğini artırmayı hedefliyor.

İnceleme ve beklentiler:

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, inşaat alanını ziyaret ederek çalışmaların son durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Kocaman, merkezin fiziki yapısı ve planlanan hizmet alanlarını değerlendirerek projenin Kartepe için önemine dikkat çekti. Tamamlandığında yeni merkez, ilçe emniyetinin operasyonel kapasitesini güçlendirip vatandaşların başvuru süreçlerini kolaylaştıracak.

KOCAELİ’NİN KARTEPE İLÇESİNDE YENİ POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ YÜKSELİYOR. YAPIMI DEVAM EDEN MERKEZİN...

KOCAELİ’NİN KARTEPE İLÇESİNDE YENİ POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ YÜKSELİYOR. YAPIMI DEVAM EDEN MERKEZİN TAMAMLANMASIYLA İLÇENİN EMNİYET HİZMET KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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