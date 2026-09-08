SEKA’nın kurumsal hafızası beş bin belgeyle dijitale taşınıyor

SEKA’nın arşiv çalışması:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen arşiv çalışmaları, SEKA fabrikalarının üretim ve kurumsal geçmişini geleceğe taşımayı amaçlıyor. SEKA Kağıt Müzesi bünyesindeki Mehmet Ali Kağıtçı Dokümantasyon Merkezi, belge, fotoğraf, gazete ve kitapları arşivcilik standartlarına uygun koşullarda koruyup araştırmacıların erişimine açıyor.

Dijitalleştirme ve tasnif çalışmaları:

Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı depolarından Dokümantasyon Merkezi’ne aktarılan arşiv malzemeleri üzerinde detaylı bir sınıflama yapıldı. Fotoğraf, yazışma, rapor, proje ve planlardan oluşan 138 klasördeki yaklaşık 5 bin belge, içerik ve konu özelliklerine göre tasnif edilerek dijital ortama aktarıldı. Belgelerin kayıtları oluşturularak arşiv veri tabanına işlendi; böylece hem koruma altına alındı hem de erişim süreçleri kolaylaştırıldı.

Fiziksel koruma ve erişim düzenlemeleri:

Tasnif ve dijitalleştirme tamamlanan materyaller, kompakt arşiv raf sistemlerinde çağdaş muhafaza standartlarına uygun koşullarda saklanıyor. Dokümantasyon Merkezi, arşiv malzemelerinin fiziksel korunmasını sağlayarak araştırmacıların güvenli ve düzenli erişimine öncelik veriyor.

Mehmet Ali Kağıtçı koleksiyonu ve ihtisas kütüphanesi:

Merkezde yürütülen çalışmalardan biri de Türk kâğıtçılık tarihinin önemli isimlerinden Mehmet Ali Kağıtçı’nın yıllar içinde biriktirdiği gazete koleksiyonunun düzenlenmesi oldu. Gazetelerin ciltleme ve düzenleme işlemleri tamamlanarak araştırmacıların kullanımına sunuldu. Ayrıca Dokümantasyon Merkezi’nin bünyesindeki Kağıtçılık İhtisas Kitaplığı’ndaki yaklaşık 4 bin kitap için tasnif ve veri tabanı kayıt çalışmaları sürüyor; tamamlandığında kitap koleksiyonu daha sistematik erişime açılacak.

Akademik ve kültürel değer:

Mevcut çalışmalar sadece SEKA’nın fiziksel mirasını korumakla kalmıyor; aynı zamanda belge, fotoğraf, gazete ve kitaplarla SEKA’nın kurumsal hafızasını da kayıt altına alıyor. Dokümantasyon Merkezi, bu kaynakları araştırmacılarla buluşturarak SEKA ve Kocaeli’nin sanayi tarihine ilişkin akademik çalışmalara önemli bir kaynak sağlıyor.

KOCAELİ’DE SEKA’NIN ÜRETİM VE KURUMSAL GEÇMİŞİNE IŞIK TUTAN YAKLAŞIK 5 BİN BELGE DİJİTAL ARŞİVE KAZANDIRILIRKEN, MEHMET ALİ KÂĞITÇI’NIN GAZETE KOLEKSİYONU DA ARAŞTIRMACILARIN ERİŞİMİNE AÇILDI.