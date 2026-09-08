Modern yaşam erkeğin üreme sağlığını nasıl zorluyor

Günlük alışkanlıklar sperm kalitesini etkiliyor:

Erkek üreme sağlığı, modern yaşamın yaygınlaşan alışkanlıkları ve çevresel faktörlerin etkisiyle giderek daha fazla tehdit altında. Liv Hospital Vadi İstanbul Üroloji Uzmanı Op. Dr. Kenan Yiğit Yıldız, sigara ve alkol kullanımından obeziteye, kronik stresten uyku düzensizliğine kadar birçok unsurun sperm parametrelerini ve hormonal dengeyi bozduğunu vurguluyor. Özellikle son 40-50 yıl içinde küresel ölçekte sperm parametrelerinde belirgin düşüşler bildirildiğini belirten Dr. Yıldız, bu değişimin tek bir nedene bağlanamayacağını; çevresel toksinler, yaşam tarzı ve endokrin bozucu kimyasalların bir arada rol oynadığını aktarıyor.

Sigaraya ve alkole bağlı oksidatif stres, sperm DNA bütünlüğünü zedelerken sperm hareketliliğini azaltıyor. Obezite ise vücutta östrojen artışına ve testosteron üretiminin baskılanmasına yol açarak hormonal dengenin bozulmasına neden oluyor; ayrıca skrotal (testis torbası) ısı artışı yoluyla sperm üretimini doğrudan etkiliyor. Buna ek olarak kronik stresin yol açtığı kortizol yükselmesi, hipotalamus-hipofiz-gonad aksının baskılanmasına ve dolayısıyla sperm kalitesinde düşüşe neden olabiliyor. Uyku düzensizlikleri ise sirkadiyen ritmi bozarak hormonal düzeni olumsuz etkiliyor.

Çevresel ve davranışsal riskler:

Çevresel toksinler, plastiklerde bulunan bisfenol A benzeri endokrin bozucular ve ağır metaller de sperm sağlığını tehdit eden etkenler arasında. Ayrıca hareketsiz yaşam tarzı, iş ve sosyal hayatta kronik stresin yaygınlaşması, sigara ve alkol tüketiminin artması sperm kalitesindeki düşüşe katkıda bulunuyor. Modern yaşamın getirdiği bazı alışkanlıklar da testis ısısını yükseltebiliyor; diz üstü bilgisayarın uzun süre kullanımı, dar giysiler ya da uzun süre oturarak çalışmak gibi durumlar testis sıcaklığını artırarak spermatogenezi olumsuz etkileyebiliyor.

Planlı babalık için hazırlık ve öneriler:

Dr. Yıldız, sperm üretim döngüsünün yaklaşık 72-74 gün sürdüğünü hatırlatarak, çocuk sahibi olmayı planlayan erkeklerin yaşam tarzı değişikliklerine en az 3 ay öncesinden başlamasının önemine dikkat çekiyor. Bu süre, spermatogenezde olumlu değişikliklerin gerçekleşmesi için gereklidir.

Beslenme açısından Akdeniz diyeti gibi antioksidan ve sağlıklı yağlardan zengin bir model, taze sebze-meyve, omega-3 içeren besinler ve işlenmiş gıdaların azaltılması sperm kalitesini iyileştirebilir. Düzenli, orta düzeyde kardiyo ve direnç egzersizleri insülin direncini azaltıp testosteron dengesini desteklerken; aşırı ağır, kontrolsüz ve steroid destekli vücut geliştirme programları ters etkiyle kısırlığa yol açabilir.

Takviye önerilerinde ise çinko, selenyum, E ve C vitaminleri, koenzim Q10 ve L‑karnitin gibi antioksidanların hekim kontrolünde kullanımının oksidatif stresi azaltarak başarı şansını artırabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte takviyelerin mutlaka uzman gözetiminde alınması gerektiği vurgulanıyor.

Basit ama etkili önlemler:

Genel yaşam tarzı değişiklikleri arasında sigarayı bırakmak, alkol ve zararlı madde kullanımını sınırlamak, ideal kiloyu korumak, düzenli uyku ve stres yönetimi yer alıyor. Ayrıca testis ısısını artıracak ortam ve alışkanlıklardan kaçınmak, örneğin uzun süre dizüstü bilgisayar lapüstte tutmamak, gevşek giysiler tercih etmek ve uzun oturma sürelerini bölmek basit ama etkili adımlar olarak öne çıkıyor.

Op. Dr. Kenan Yiğit Yıldız’a göre erkek infertilitesinin değerlendirilmesi sadece tıbbi tetkiklerle sınırlı kalmamalı; kişinin günlük yaşam alışkanlıkları ayrıntılı şekilde sorgulanmalı ve gerektiğinde yaşam tarzı müdahaleleriyle birlikte tıbbi destek planlanmalıdır.

LİV HOSPİTAL VADİ İSTANBUL ÜROLOJİ UZMANI OP. DR. KENAN YİĞİT YILDIZ