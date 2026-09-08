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Belediye üretimden sofraya uzanan besi çiftliğini hizmete açtı

Afyonkarahisar Belediyesi, Halk Gıda ile üretimden satışa uzanan zincir kurarak YÜNTAŞ Besi Çiftliği'ni açtı; etler veteriner kontrolünde halka sunulacak.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 14:21

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EDİTÖR: Serkan Varol

Belediye üretimden sofraya uzanan besi çiftliğini hizmete açtı

YÜNTAŞ Besi Çiftliği hizmete girdi

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yürütülen YÜNTAŞ Besi Çiftliği, düzenlenen törenle resmen faaliyete geçti. Proje, belediyenin kaliteli ve uygun fiyatlı ete erişimi artırma hedefi doğrultusunda hayata geçirildi ve tesisin Türkiye’de kendi bünyesinde besi çiftliği bulunan tek belediye yatırımı olduğu vurgulandı.

üretimden sofraya belediyecilik:

Belediye Başkanı Burcu Köksal, açılışta çiftliğin yalnızca bir altyapı yatırımı olmadığını belirterek projenin yeni bir belediyecilik anlayışının parçası olduğunu söyledi. Başkan Köksal, "Bugün üretimden sofraya uzanan yeni bir anlayışın kapısını açıyoruz" ifadelerini kullanarak, belediyenin artık yalnızca mal alıp satmak yerine üreten bir kurum olmayı hedeflediğini aktardı.

sağlık ve erişilebilirlik:

Çiftlikte yetiştirilecek hayvanların veteriner hekimlerin kontrolünde tutulacağı, üretim sürecinin sağlıklı ve kontrollü biçimde işletileceği belirtildi. Üretilen etler, belediyenin Halk Gıda kuruluşu aracılığıyla doğrudan vatandaşla buluşturulacak; böylece tedarik zincirinin üretimden satışa kadar belediye imkanlarıyla yönetilmesi planlanıyor.

Yetkililer, projenin hem fiyat istikrarına katkı sağlayacağını hem de yerel üretimi destekleyerek tüketiciye güvenilir ürün sunacağını söyledi. YÜNTAŞ Besi Çiftliği, belediyenin sosyal hizmet anlayışını üretim odaklı bir yaklaşım ile birleştiren somut adımlarından biri olarak tanımlanıyor.

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ TARAFINDAN VATANDAŞLARIN KALİTELİ VE UYGUN FİYATLI ETE ERİŞİMİNE KATKI...

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ TARAFINDAN VATANDAŞLARIN KALİTELİ VE UYGUN FİYATLI ETE ERİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN YÜNTAŞ BESİ ÇİFTLİĞİ, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILIRKEN, TESİSİN TÜRKİYE’DE KENDİ BÜNYESİNDE BESİ ÇİFTLİĞİ OLAN TEK BELEDİYE YATIRIMI OLDUĞU BELİRTİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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