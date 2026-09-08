BAE liderinin Netanyahu'yu 7 Ekim öncesi uyardığı iddiası tartışma yarattı

BAE liderinden iddia edilen uyarı

İsrail gazetesinin Haaretz'e dayandırdığı habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan, 7 Ekim 2023'teki saldırıdan yaklaşık 10 gün önce, Eylül 2023 sonunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaklaşık 45 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Haberde Al Nahyan'ın görüşmede Netanyahu'yu "Hamas'ın İsrail'e karşı büyük bir saldırı planladığı" konusunda doğrudan uyardığı iddia ediliyor.

Uyarının kaynağı ve içeriği:

Haaretz'e göre uyarının kaynağı, bir Fetih yetkilisinin BAE'ye ulaşan istihbarat mesajı oldu. Habere göre Hamas lideri Yahya Sinwar, 2023 ortalarında tutukluların serbest bırakılması müzakerelerinde ilerleme sağlanamaması üzerine, Sinwar'ın bir Fetih yetkilisine İsraillilere "ilerleme sağlanmazsa onlara büyük bir sürpriz hazırladığını" söylemesini istedi. Sinwar'ın sözleri arasında "bir deprem bekleyin" ifadesinin de bulunduğu belirtildi.

Fetih yetkilisi, hayatından çekindiği ve doğrudan Shin Bet'e gitmekten korktuğu için bilgiyi BAE liderinin danışmanlarına iletti. BAE danışmanları durumu değerlendirdikten sonra Al Nahyan'ın doğrudan Netanyahu'yu aradığı öne sürülüyor.

İsrail istihbaratının değerlendirmesi ve hükûmet cevabı:

Habere göre Fetih yetkilisi ve BAE danışmanları Eylül ortasında bilgiyi doğrudan Shin Bet'e iletti. Ancak İsrail güvenlik yetkilileri, takip eden günlerde uyarının ardından yaptıkları değerlendirmede "Gazze'den bir saldırı tehdidi olmadığı" sonucuna vardı. Buna rağmen, Al Nahyan'ın doğrudan ikazı üzerine Netanyahu ile görüşme gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Shin Bet'ten aktarılan değerlendirmede, 1 Ekim'de Shin Bet Başkanı Ronen Bar'ın üst düzey yetkililere Hamas'a karşı proaktif adımlar önerdiği; ancak Başbakanlık seviyesinden bu önerilere ilişkin karar alınmadığı belirtildi. Shin Bet yetkilileri, eğer Netanyahu'ya yapılan uyarılar hakkında bilgi sahibi olsalardı, Sinwar'dan gelen ilk mesajlara farklı bir önem atfedeceklerini ve istihbarat analizlerinin değişebileceğini ifade etti.

Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisi haberi yalanladı. Ofis, yaptığı açıklamada, "Başbakan Netanyahu, söz konusu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile görüşmedi ve ondan hiçbir uyarı almadı" dedi. Bu açıklama, Haaretz'in iddialarıyla doğrudan çelişiyor.

Haberde aktarılan iddialar kurumlar arası farklı beyanlarla çelişirken, olayın gerçek zamanlı istihbarat akışı, karar alma süreçleri ve iletişim kanallarına ilişkin soruları gündeme taşıdığı belirtiliyor. Haber, iddialar ile resmî reddiyeler arasındaki çelişki nedeniyle tartışma yaratmış durumda.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE) DEVLET BAŞKANI MUHAMMED BİN ZAYED AL NAHYAN'IN İSRAİL BAŞBAKANI BİNYAMİN NETANYAHU'YU 7 EKİM 2023'TEN 10 GÜN ÖNCE "GAZZE ŞERİDİ'NDEN BİR SALDIRI YAPILACAĞI" KONUSUNDA UYARDIĞI İDDİA EDİLDİ.