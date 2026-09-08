Denizli'de halk oyunlarıyla kökler canlı tutuluyor

Denizli Büyükşehir konservatuvarı yeni dönemi başlattı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültürel mirasını yaşatmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun ilgi gören Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Halk Oyunları Topluluğu yeni dönem kurs kayıtlarını açtı ve her yaştan vatandaşı halk oyunlarıyla buluşturmayı hedefliyor.

Eğitim içerikleri ve yöreler:

Kurslarda katılımcılara farklı yörelerin geleneksel ezgileri ve figürleri aktarılacak. Çocuk ve yetişkin grupları için düzenlenen programlarda katılımcılar ilgi alanlarına göre seçim yapabilecek. Eğitimlerde öne çıkan türler arasında Zeybek, Teke, Halay, Horon, Roman, Kaşık, Trakya ve Kafkas yer alıyor.

Kayıt, merkezler ve son başvuru:

Eğitimler, şehrin farklı noktalarındaki modern tesislerde, uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek. Kursiyerler İncilipınar Kapalı Spor Salonu, Albayrak, Karahasanlı, Kayıhan ve Yenişehir spor tesislerinde derslere katılabilecek.

Kayıtlar dijital ortamda yapılıyor; başvurular www.denizli.bel.tr adresinden veya https://apps.denizli.bel.tr/halkoyunlarikursbasvuru/ bağlantısından tamamlanabiliyor. Son başvuru tarihi 25 Eylül 2026 olarak duyuruldu.

Belediye, kurslarla yöresel kültürün öğrenilmesini ve yaşatılmasını amaçlarken, katılımcılara hem teknik hem kültürel bir perspektif sunmayı hedefliyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ŞEHRİN ZENGİN KÜLTÜR MİRASINA VE GELENEKSEL DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDERKEN, HER YAŞTAN VATANDAŞI HALK OYUNLARIYLA BULUŞTURACAK YENİ DÖNEMİ BAŞLATIYOR. YOĞUN İLGİ GÖREN DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONSERVATUVARI HALK OYUNLARI TOPLULUĞU KURS KAYITLARI BAŞLADI.