Kıyıda balık bekleyen kedi tekir rakibine yenildi

olayın görüntüleri

Edirne kıyısında, Meriç Nehri boyunca balık tutan bir kişinin oltası, sahilde bekleyen bir kedi için atıldı. Balık su yüzüne çıktığında kıyıda duran kedi dakikalarca sabırla balığın sudan çıkarılmasını izledi.

son anda gelen müdahale

Kedi tam balığı kapacağı sırada aniden ortaya çıkan başka bir tekir tüm planları bozdu. Sudaki balık çıkar çıkmaz hızla atılan tekir, balığı kaparak uzaklaştı; ilk kedi ise şaşkın ve çaresiz kaldı.

Peşinden koşan kedi, rakibine yetişemedi ve çabaları sonuç vermedi. O anlar nehir kıyısında bulunanların ve çevredeki izleyicilerin tebessüm etmesine neden oldu.

kısa gözlem

Kısa görüntü, doğada beklenmedik anların ve küçük rekabetlerin nasıl hızlı sonuçlandığını gösterdi. O anlar kameraya yansıdı ve sahildeki küçük drama izleyenlere keyifli bir an yaşattı.

Görüntüler sosyal medyada paylaşılabilecek türden, kedi davranışlarının öngörülemezliğini ve anlık fırsatçılığı açıkça gözler önüne seriyor.

EDİRNE’DE MERİÇ NEHRİ’NDE BALIK TUTAN BİR BALIKÇI, KIYIDA BEKLEYEN KEDİ İÇİN DE OLTASINI ATTI.