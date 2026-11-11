Kediler arasında balık kapma mücadelesi Meriç kıyısında kameralara yansıdı

kıyıda bekleyen kedinin talihsiz anı

Edirne'de Meriç Nehri kıyısında gerçekleşen olayda, balık tutan bir kişinin oltası kıyıda bekleyen kedi için de atıldı. Dakikalarca sabırla balığın sudan çıkarılmasını bekleyen kedi, tam müdahale edeceği anda beklenmedik bir sürprizle karşılaştı.

olayın gelişimi:

Balık sudan çıkar çıkmaz aniden ortaya çıkan diğer bir tekir kedi, fırsatı değerlendirip balığı kaparak hızla uzaklaştı. İlk kedi, balığı almak için peşinden koşsa da rakibine yetişemedi ve aradaki mücadele kısa sürede sonlandı.

Görüntülerde iki kedinin ani hareketleri ve balığın bir anda başka birinin eline geçişi açıkça görülüyor; olayın akışı izleyenlere hem şaşkınlık hem de tebessüm getirdi.

kameraya yansıyan anlar:

Meriç Nehri kıyısında kaydedilen bu anlar, küçük bir bekleyişin nasıl beklenmedik bir sonla sonuçlanabildiğini gösterdi. İzleyenler, kedilerin fırsatçılığı ve sahadaki hızlı mücadelesine gülümseyerek tanık oldu.

Meriç Nehri’nde balık bekleyen kedinin talihsizliği