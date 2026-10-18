Kasımpaşa etkili baskıyla devreye 2-1 önde

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Kasımpaşa, Samsunspor'u Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. İlk 45 dakika, hızlı kontra ataklar, pres kaynaklı top kazançları ve bir birinden net pozisyonlarla geçti.

ilk yarının önemli anları:

5. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ön direkte yükselen Rak Sakyinin kafa vuruşu auta çıktı; maçın başında ev sahibi baskısını gösterdi.

15. dakikada Rak Sakyinin ara pasıyla topla buluşan Benedyczak, ceza sahası sağ çaprazında kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı; yaptığı vuruşu kaleci çıkardı ve Samsun savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

27. dakikada oyunun akışı Kasımpaşa lehine değişti. Ali Yavuz Kolun presle kaptığı topu alan Winck, ceza sahası dışı sağ çaprazından uzak direğe isabetli bir şut çıkarttı ve ağlarla buluşturdu. 1-0

31. dakikada sol kanattan gelen ortada ceza sahası içindeki karambolde top Benedyczakın önünde kaldı; vuruşta topa temas eden Aroustan seken meşin yuvarlak filelerle buluştu ve skor 2-0'a geldi.

45. dakikada Samsunspor son dakikada cevap verdi. Sol kanattan Emre Kılınçın kale önüne çevirdiği top kaleci Gianniotis'i aşıp ön direkte Coulibaly'ye çarptı ve skor 2-1 oldu; bu gol devreye kadar sonucu belirledi.

kadrolar ve hakemler:

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Fatih Tokail, Samet Çavuş, Kerem İlitangil

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk Karapo, Baldursson, Kerem Demirbay, Rak Sakyi, Mendes, Ali Yavuz Kol, Benedyczak. Yedekler: Ali Emre Yanar, Ahmet Taha Dağbaşı, Atakan Müjde, Hajradinovic, Mouanga, Ömer Bayram, Rafferty, Emirhan Boz, Diarra, Güven Yalçın. Teknik direktör: Emre Belözoğlu.

Samsunspor: Okan Kocuk, Mendes, Yunus Emre Çift, Guarino, Tomasson, Ohlenschlaeg, Watt, Couibaly, Yalçın Kayan, Emre Kılınç, Bayo. Yedekler: Bilal Bayazıt, Drapinski, Erakovic, Enes Albak, Mustafa Tan, Samed Onur, Sousa, Elayis Tavşan, Jarju, Sekongo. Teknik direktör: Nenad Bjelica.

Goller: Winck (dk. 27), Arous (dk. 31) — Kasımpaşa; Coulibaly (dk. 45) — Samsunspor.

İlk yarı, Kasımpaşa'nın presi ve hızlı hücumlarıyla öne geçti; Samsunspor ise son dakikada gelen golle ikinci yarı için umutlu bir başlangıç yaptı. İkinci yarıda taktiksel düzenlemeler ve hücum tercihler sonucu belirleyecek unsurlar olacak.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 8. HAFTASINDA KASIMPAŞA, SAMSUNSPOR’U AĞIRLIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI EV SAHİBİ EKİBİN 2-1'LİK ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI.