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ordu'da sahil koşusunda buluştular: 8 ülkeden 707 sporcu yarı maratonda yarıştı

Altınordu'da düzenlenen Uluslararası 2. Ordu Yarı Maratonu'na 8 ülkeden 707 sporcu katıldı; 21 ve 10 km yarışlarında toplam 330 bin TL ödül dağıtıldı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 16:02

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EDİTÖR: Kerem Güneş

ordu'da sahil koşusunda buluştular: 8 ülkeden 707 sporcu yarı maratonda yarıştı

Altınordu'da ikinci uluslararası yarı maraton tamamlandı

Ordu Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Ordu Valiliği iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası 2. Ordu Yarı Maratonu, Altınordu ilçesinde gerçekleştirildi. Organizasyona Türkiye'nin yanı sıra ABD, Rusya, Polonya, Kazakistan, Fas, Etiyopya ve Avustralya olmak üzere toplam 8 ülkeden 707 sporcu katıldı.

katılım ve parkur detayları:

Sporcular iki ayrı kategoride mücadele etti: 21 kilometrelik yarı maraton ve 10 kilometrelik koşu. Yarışlar boyunca sahil hattı ve şehir içi yollar kullanıldı, organizasyon güvenlik ve sağlık önlemlerini aksatmadan tamamlandı. Yarışlarda toplam katılımcı sayısı 208 kadın ve 499 erkek olarak kaydedildi.

yarış sonuçları:

21 kilometrelik yarı maratonda erkeklerde birinciliği Fetene Alemu Regasa elde etti; ikinciliği Hakan Çoban, üçüncülüğü ise Yunus Emre Akkuş kazandı. Kadınlarda podyumda ise Hasibe Demir birinci, Nilüfer Kemal Ogly ikinci ve Sümeyye Elibol üçüncü oldu.

10 kilometrelik koşuda erkekler kategorisinde birinciliği Recep İstek, ikinciliği Enis Korkmaz, üçüncülüğü Muhammed Furkan Şanlı aldı. Kadınlarda ise sıralama Deniz Koyuncu birinci, Zehra Yayla ikinci ve Gülsen Koçak üçüncü şeklinde oluştu.

ödüller ve kapanış töreni:

Yarışlar kapsamında genel klasman ve yaş kategorilerinde dereceye giren sporculara toplam 330 bin TL ödül dağıtıldı. Ödül töreni Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlendi; sporculara madalya ve para ödüllerini Vali Yardımcısı Turgay Ergin, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin İnanır ve protokol üyeleri takdim etti.

Organizasyon, yerel yetkililer ve federasyon temsilcileri tarafından başarılı ve sorunsuz bir etkinlik olarak değerlendirildi. Yarış, hem ulusal hem uluslararası atletlerin bir araya gelmesiyle bölgesel spor hareketliliğine katkı sağladı.

ORDU&#039;DA DÜZENLENEN ULUSLARARASI 2. ORDU YARI MARATONU&#039;NDA 8 ÜLKEDEN 707 SPORCU MÜCADELE ETTİ.

ORDU'DA DÜZENLENEN ULUSLARARASI 2. ORDU YARI MARATONU'NDA 8 ÜLKEDEN 707 SPORCU MÜCADELE ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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