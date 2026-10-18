Erdoğan, millî teknoloji hamlesinin yol göstericisi Bayraktar'ı yad etti

Anma mesajı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özdemir Bayraktar'ı vefatının 5’inci yılında rahmet, hasret ve saygıyla andı.

" Savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hedefine ömrünü vakfeden, Millî Teknoloji Hamlemize mihmandarlık yapan değerli dostum Özdemir Bayraktar Beyefendi’yi ebedî âleme irtihalinin 5’inci yılında rahmetle, hasretle, saygıyla yâd ediyorum. Mekânı cennet, makamı ali olsun."

Bayraktar'ın millî teknoloji mirası:

Erdoğan'ın paylaşımında öne çıkan ifade, Bayraktar'ın savunma teknolojileri ve millî teknoloji hamlesine adanmışlığı oldu. Kullanılan ifadeler, Bayraktar'ın bu alandaki yönlendiren rolünün ve vefatının ardından gelen saygının altını çizdi.

Mesajın yansıması:

Paylaşım, kamuoyunda Bayraktar'ın hatırlanmasına ve millî teknoloji gündeminin önemine dikkat çekilmesine hizmet etti. Cumhurbaşkanı'nın mesajında yer alan Mekânı cennet, makamı ali olsun ifadesi taziye ve saygı çerçevesini netleştirdi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN 'IN PAYLAŞIMI