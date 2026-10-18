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Konyaspor hazırlıklarını güçlendiriyor: Gençlerbirliği maçı öncesi prova

Konyaspor, 25 Ekim Pazar saat 16.00'da Gençlerbirliği ile oynanacak maça İlhan Palut yönetiminde Murat Kurum Tesisleri'nde hazırlıklarına başladı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 16:03

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Konyaspor hazırlıklarını güçlendiriyor: Gençlerbirliği maçı öncesi prova

hazırlıklar başladı:

Konyaspor, Trendyol Süper Lig 9. haftasında 25 Ekim Pazar saat 16.00'da konuk edeceği Gençlerbirliği maçı için çalışmalara başladı. İlk antrenman Murat Kurum Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirildi.

antrenmanın içeriği:

Isınma çalışmaları ve 5'e 2 ile başlayan idman, taktik ve kondisyon öğelerini içeren çift kale maç ile tamamlandı. Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen futbolcular, antrenmanı yenileme çalışmasıyla bitirerek toparlanmaya odaklandı. Önemli ayrıntılardan biri de forvet Enis Destan'ın takımdan ayrı çalışmalar yapması oldu.

haftanın programı ve hedef:

Yeşil-beyazlı ekip, hazırlıklarını hafta içinde sürdürecek; bir sonraki çalışma 20 Ekim Salı günü saat 18.00'de planlandı. Teknik ekip, oyuncu yükünü dengede tutarak Gençlerbirliği sınavına en hazır kadroyla çıkmayı hedefliyor.

KONYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 9. HAFTASINDA 25 EKİM PAZAR GÜNÜ SAAT 16.00&#039;DA GENÇLERBİRLİĞİ&#039;Nİ...

KONYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 9. HAFTASINDA 25 EKİM PAZAR GÜNÜ SAAT 16.00'DA GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ KONUK EDECEĞİ MAÇIN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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