Kasımpaşa evinde net skorla Samsunspor'u 4-1 yendi

Maç özeti

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ağırladığı Samsunspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşma, ev sahibi ekibin etkin gol organizasyonları ve savunmadaki kritik hatalar sonucu Kasımpaşa lehine sonuçlandı.

Kasımpaşa'nın gollerini Winck (27'), Arous (31' ve 64') ile Benedyczak (78') kaydetti. Samsunspor'un tek golü ise Coulibaly'den (45') geldi. Maç boyunca tempo yüksek seyretti; ikinci yarıda her iki takım da gol arayışını sürdürdü ve önemli fırsatlar yaşandı.

İkinci yarı önemli anlar:

İkinci yarıya hızlı başlayan Kasımpaşa'da 47. dakikada Mendes kaleci Okan'la karşı karşıya pozisyonda şansını denedi, fakat Okan topu kornere çeldi. 58. dakikada Tomasson'ın kafa vuruşunun devamında Coulibaly'nin gol girişimi önce filelerle buluşsa da VAR incelemesi sonucu ofsayt nedeniyle iptal edildi.

64. dakikada sağ kanattan Rak Sakyi'nin ortasında Arous iyi yükselip kafa vuruşuyla skoru 3-1 yaptı. 78. dakikada Samsunspor savunmasının hatalı pasını değerlendiren Kerem Demirbay, ara pasıyla Benedyczak'ı kaleciyle baş başa bıraktı; Benedyczak uzak köşeye vurarak maçın skorunu belirledi: 4-1. 82. dakikada Watt'ın ceza yayı içinden şutu üst direkten döndü ve Samsunspor fırsatı değerlendiremedi.

Kadrolar, değişiklikler ve hakemler:

Maçta Kasımpaşa kadrosunda Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk Karapo (Mouanga dk. 86), Baldursson, Kerem Demirbay (Hajradinovic dk. 83), Rak Sakyi (Rafferty dk. 86), Mendes, Ali Yavuz Kol (Diarra dk. 82), Benedyczak (Güven Yalçın dk. 82) yer aldı. Teknik direktör: Emre Belözoğlu.

Samsunspor'da ise Okan Kocuk, Mendes, Yunus Emre Çift (Erakovic dk. 70), Guarino, Tomasson, Ohlenschlaeger (Sekongo dk. 70), Watt, Couibaly (Jarju dk. 87), Yalçın Kayan (Elayis Tavşan dk. 87), Emre Kılınç (Sousa dk. 46), Bayo görev aldı. Teknik direktör: Nenad Bjelica.

Hakemler: Fatih Tokail, Samet Çavuş, Kerem İlitangil. Maçın oynandığı stat: Recep Tayyip Erdoğan Stadı.

Notlar: Gollerin dakikaları Winck (27'), Arous (31', 64'), Benedyczak (78') ve Coulibaly (45') olarak kaydedildi. Sarı kart görenler arasında teknik direktör Emre Belözoğlu ile oyuncular Mendes, Sousa ve Watt bulunuyor.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 8. HAFTASINDA KASIMPAŞA, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI SAMSUNSPOR'U 4-1 MAĞLUP ETTİ.