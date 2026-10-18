Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Kasımpaşa evinde net skorla Samsunspor'u 4-1 yendi

Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Winck, Arous ve Benedyczak'ın golleriyle Samsunspor'u 4-1 mağlup etti; ev sahibi 8. haftada üç puanı aldı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 15:46

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 15:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Kasımpaşa evinde net skorla Samsunspor'u 4-1 yendi

Maç özeti

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ağırladığı Samsunspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşma, ev sahibi ekibin etkin gol organizasyonları ve savunmadaki kritik hatalar sonucu Kasımpaşa lehine sonuçlandı.

Kasımpaşa'nın gollerini Winck (27'), Arous (31' ve 64') ile Benedyczak (78') kaydetti. Samsunspor'un tek golü ise Coulibaly'den (45') geldi. Maç boyunca tempo yüksek seyretti; ikinci yarıda her iki takım da gol arayışını sürdürdü ve önemli fırsatlar yaşandı.

İkinci yarı önemli anlar:

İkinci yarıya hızlı başlayan Kasımpaşa'da 47. dakikada Mendes kaleci Okan'la karşı karşıya pozisyonda şansını denedi, fakat Okan topu kornere çeldi. 58. dakikada Tomasson'ın kafa vuruşunun devamında Coulibaly'nin gol girişimi önce filelerle buluşsa da VAR incelemesi sonucu ofsayt nedeniyle iptal edildi.

64. dakikada sağ kanattan Rak Sakyi'nin ortasında Arous iyi yükselip kafa vuruşuyla skoru 3-1 yaptı. 78. dakikada Samsunspor savunmasının hatalı pasını değerlendiren Kerem Demirbay, ara pasıyla Benedyczak'ı kaleciyle baş başa bıraktı; Benedyczak uzak köşeye vurarak maçın skorunu belirledi: 4-1. 82. dakikada Watt'ın ceza yayı içinden şutu üst direkten döndü ve Samsunspor fırsatı değerlendiremedi.

Kadrolar, değişiklikler ve hakemler:

Maçta Kasımpaşa kadrosunda Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk Karapo (Mouanga dk. 86), Baldursson, Kerem Demirbay (Hajradinovic dk. 83), Rak Sakyi (Rafferty dk. 86), Mendes, Ali Yavuz Kol (Diarra dk. 82), Benedyczak (Güven Yalçın dk. 82) yer aldı. Teknik direktör: Emre Belözoğlu.

Samsunspor'da ise Okan Kocuk, Mendes, Yunus Emre Çift (Erakovic dk. 70), Guarino, Tomasson, Ohlenschlaeger (Sekongo dk. 70), Watt, Couibaly (Jarju dk. 87), Yalçın Kayan (Elayis Tavşan dk. 87), Emre Kılınç (Sousa dk. 46), Bayo görev aldı. Teknik direktör: Nenad Bjelica.

Hakemler: Fatih Tokail, Samet Çavuş, Kerem İlitangil. Maçın oynandığı stat: Recep Tayyip Erdoğan Stadı.

Notlar: Gollerin dakikaları Winck (27'), Arous (31', 64'), Benedyczak (78') ve Coulibaly (45') olarak kaydedildi. Sarı kart görenler arasında teknik direktör Emre Belözoğlu ile oyuncular Mendes, Sousa ve Watt bulunuyor.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 8. HAFTASINDA KASIMPAŞA, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI SAMSUNSPOR&#039;U 4-1 MAĞLUP...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 8. HAFTASINDA KASIMPAŞA, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI SAMSUNSPOR'U 4-1 MAĞLUP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Minikler sahada: hareket, oyun ve yeni hatıralar
images

Kocaeli'de ilk yarı: Göztepe Show'un ters vuruşuyla 1-0 önde
images

Emre Belözoğlu: Kasımpaşa için Avrupa hedefi şimdiye uygun değil
images

bjelica maç sonu değerlendirmesinde 4-1’lik skorun haklı olduğunu söyledi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gaziantep'te yoğun müdahale sonrası pamuk fabrikasındaki alevler söndürüldü

Ameliyatın arka planında: anestezinin görünmez kahramanları

Kocaeli'de ilk yarı: Göztepe Show'un ters vuruşuyla 1-0 önde

Muhtarlarla omuz omuza: Eskişehir’de katılımcı yönetim vurgusu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Husiler Suudi hedeflerine dört füze ve İHA saldırısı düzenlediklerini iddia etti