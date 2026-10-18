Diyarbakırlı Nehir Aytulun'dan Taşkent'te dünya şampiyonluğu

Taşkent'te zafer

Diyarbakırlı sporcu Nehir Aytulun, Özbekistan'ın Taşkent kentinde 13-18 Ekim tarihlerinde düzenlenen WAKO Kick Boks Dünya Kupasında genç kadınlar 48 kilo full contact branşında şampiyonluğa ulaştı.

karşılaşma detayları:

Aytulun, turnuvada final dahil olmak üzere mücadele ettiği maçlarda etkileyici bir performans sergiledi ve iki Kazakistanlı rakibini mağlup ederek kürsünün en üst basamağına çıktı. Full contact kategorisindeki bu sonuç, sporcunun teknik becerisi ve kondisyonunun birleşiminin bir göstergesi oldu.

diyarbakır ve okulunda sevinç:

Özbekistan'da Türk bayrağını dalgalandıran Aytulun'un elde ettiği başarı, Diyarbakır'da ve eğitim gördüğü okul çevresinde büyük sevinçle karşılandı. Elde edilen madalya, kentteki spor camiası ve genç sporcular için motivasyon kaynağı olarak değerlendirildi.

Bu şampiyonluk, Nehir Aytulun'un uluslararası arenadaki profilini güçlendirirken, bölgedeki kick boks çalışmalarına ve yeni yeteneklerin yetişmesine olumlu katkı sağlayacağına işaret ediyor.

ÖZBEKİSTAN'IN TAŞKENT KENTİNDE DÜZENLENEN WAKO KİCK BOKS DÜNYA KUPASI'NDA MÜCADELE EDEN DİYARBAKIRLI NEHİR AYTULUN, GENÇ KADINLAR 48 KİLO FULL CONTACT BRANŞINDA ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI.