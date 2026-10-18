Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Diyarbakırlı Nehir Aytulun'dan Taşkent'te dünya şampiyonluğu

Nehir Aytulun, 13-18 Ekim'de Taşkent'te yapılan WAKO Kick Boks Dünya Kupası'nda 48 kilo genç kadınlarda iki Kazak rakibini yenerek şampiyon oldu.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 16:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Diyarbakırlı Nehir Aytulun'dan Taşkent'te dünya şampiyonluğu

Taşkent'te zafer

Diyarbakırlı sporcu Nehir Aytulun, Özbekistan'ın Taşkent kentinde 13-18 Ekim tarihlerinde düzenlenen WAKO Kick Boks Dünya Kupasında genç kadınlar 48 kilo full contact branşında şampiyonluğa ulaştı.

karşılaşma detayları:

Aytulun, turnuvada final dahil olmak üzere mücadele ettiği maçlarda etkileyici bir performans sergiledi ve iki Kazakistanlı rakibini mağlup ederek kürsünün en üst basamağına çıktı. Full contact kategorisindeki bu sonuç, sporcunun teknik becerisi ve kondisyonunun birleşiminin bir göstergesi oldu.

diyarbakır ve okulunda sevinç:

Özbekistan'da Türk bayrağını dalgalandıran Aytulun'un elde ettiği başarı, Diyarbakır'da ve eğitim gördüğü okul çevresinde büyük sevinçle karşılandı. Elde edilen madalya, kentteki spor camiası ve genç sporcular için motivasyon kaynağı olarak değerlendirildi.

Bu şampiyonluk, Nehir Aytulun'un uluslararası arenadaki profilini güçlendirirken, bölgedeki kick boks çalışmalarına ve yeni yeteneklerin yetişmesine olumlu katkı sağlayacağına işaret ediyor.

ÖZBEKİSTAN&#039;IN TAŞKENT KENTİNDE DÜZENLENEN WAKO KİCK BOKS DÜNYA KUPASI&#039;NDA MÜCADELE EDEN...

ÖZBEKİSTAN'IN TAŞKENT KENTİNDE DÜZENLENEN WAKO KİCK BOKS DÜNYA KUPASI'NDA MÜCADELE EDEN DİYARBAKIRLI NEHİR AYTULUN, GENÇ KADINLAR 48 KİLO FULL CONTACT BRANŞINDA ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Minikler sahada: hareket, oyun ve yeni hatıralar
images

Kocaeli'de ilk yarı: Göztepe Show'un ters vuruşuyla 1-0 önde
images

Emre Belözoğlu: Kasımpaşa için Avrupa hedefi şimdiye uygun değil
images

bjelica maç sonu değerlendirmesinde 4-1’lik skorun haklı olduğunu söyledi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gaziantep'te yoğun müdahale sonrası pamuk fabrikasındaki alevler söndürüldü

Ameliyatın arka planında: anestezinin görünmez kahramanları

Kocaeli'de ilk yarı: Göztepe Show'un ters vuruşuyla 1-0 önde

Muhtarlarla omuz omuza: Eskişehir’de katılımcı yönetim vurgusu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Husiler Suudi hedeflerine dört füze ve İHA saldırısı düzenlediklerini iddia etti