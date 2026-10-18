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Lille maçı öncesi tempo: Galatasaray Kemerburgaz’da yoğun çalıştı

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz'da dinamik ısınma, 8'e 2 pas ve çift kale maçla Lille’ye hazırlanıyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 16:04

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Lille maçı öncesi tempo: Galatasaray Kemerburgaz’da yoğun çalıştı

antrenmanın detayları:

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında oynayacağı Lille karşılaşmasının hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesislerinde başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınma ile açıldı ve oyuncuların tempo ve reaksiyonunu artırmaya yönelik uygulamalar yapıldı.

çalışma düzeni ve teknik odak:

Idman, iki grup halinde gerçekleştirilen 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti; bu bölümde topa sahip olma, sık alanda oyun kurma ve pas yoğunluğu ön plana çıktı. Ardından yapılan topa sahip olma ve ikiye iki oyunlarıyla atak-geçiş ve savunma reaksiyonları test edildi. Antrenman, kondisyon ve oyun içi karar verme üzerine odaklanan çift kale maç ile tamamlandı.

program ve sonraki adımlar:

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına dinamik ve kontrollü bir tempoyla devam ediyor; oyuncuların hem fiziksel hem taktiksel açıdan istenen seviyeye gelmesi hedefleniyor. Takım, hazırlıklarını yarın saat 13.00'te yapılacak antrenmanla sürdürecek.

GALATASARAY, LİLLE MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

GALATASARAY, LİLLE MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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