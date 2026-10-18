kenan koçak: realist adımlarla kazanmaya devam etmek

maç sonrası kenan koçak'ın değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Iğdır FK, Ankara'da Boluspor'u 1-0 mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Kenan Koçak, galibiyetin önemine ve takımın yol haritasına dair değerlendirmelerde bulundu.

koçak'ın sözleri:

Koçak, "Biz hayalci insanlar değiliz, realist insanlarız. Neyin, nereden olduğunu analizini yapan insanlarız. Bu maçında analizini yapacağız ama ben takımımla gurur duyuyorum. 3 puanı hanesine yazdırmasından dolayı oyuncularımı da ayrıca bir tebrik ediyorum. Önemli olan bu tür maçları kazanmak. Artık dinleneceğiz ve haftaya Bandırmaspor maçına odaklanacağız" dedi.

haftaya odaklanma ve gelişim vurgusu:

Koçak, elde edilen galibiyetin önceliğini vurgulayarak önümüzdeki dönemde yapılacakların altını çizdi: "Önemli olan galip gelmekti, bunu başardık. Ama şunu da söyleyeyim; kimse merak etmesin, gelişimimiz için ne yapılması gerekiyorsa elimizi taşın altına koyacağız ve analizlerimizi yapıp gelişimimiz için adımlar atıp önümüze bakacağız." Bu açıklama, takımın hem dinlenme hem de sistematik olarak değerlendirme sürecine gireceğini gösterdi.

IĞDIR FK TEKNİK DİREKTÖRÜ KENAN KOÇAK