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Kocaelispor ile Göztepe'de temkinli başlangıç: ilk 15 dakika golsüz

Kocaelispor ile Göztepe'nin Trendyol Süper Lig'deki 8. hafta randevusu başladı; ilk 15 dakika 0-0 geçti, iki takım da kontrollü oyun sergiliyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 16:36

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kocaelispor ile Göztepe'de temkinli başlangıç: ilk 15 dakika golsüz

maçın kısa özeti:

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası boyunca skor tabelası 0-0 olarak kaldı ve karşılaşma devam ediyor.

ilk 15 dakikada öne çıkanlar:

Her iki takım da ilk bölümde temkinli bir başlangıç yaptı; topa sahip olma ve orta sahayı kontrol etme çabaları öne çıkıyor. Henüz net bir gol fırsatı kayda geçmedi, oyun daha çok kontrollü paslaşmalar ve çizgiye yakın savunma organizasyonlarıyla şekillendi.

taktiksel değerlendirme:

Sahanın erken bölümünde Kocaelispor ev sahibi avantajını kullanmaya çalışırken, Göztepe dengeli bir savunma düzeniyle kontra atak arıyor. Her iki ekip de riski sınırlıyor; maçın ilerleyen dakikalarında orta sahadaki mücadele ve kanat organizasyonları belirleyici olabilir. Tribün etkisi ve teknik direktör tercihlerinin sonraki bölümlerde oyunun ritmini değiştirme potansiyeli bulunuyor.

Karşılaşma devam ederken izlemesi kolay bir tempoda ilerliyor; sonraki dakikalarda gol arayışları artarsa maçın yönü hızla değişebilir.

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 8. HAFTASINDA KOCELİSPOR EVİNDE GÖZTEPE İLE KARŞILAŞIYOR

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 8. HAFTASINDA KOCELİSPOR EVİNDE GÖZTEPE İLE KARŞILAŞIYOR

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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