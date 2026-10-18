Fenerbahçe’de Asensio’nun dizindeki kıkırdak lezyonu ameliyatla tedavi edilecek

Asensio'ya ameliyat kararı

Fenerbahçe Futbol Takım Doktoru Ahmet Kulduk, İspanyol oyuncu Marco Asensio için tıbbi değerlendirme sonuçlarının ameliyat gerektirdiğini duyurdu. Kulduk, diz kapağının arkasında tespit edilen kıkırdak lezyonunun cerrahi müdahale ile düzeltilmesi gerektiğini belirterek, "Önümüzdeki hafta Asensio'nun ameliyatını gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Tıbbi değerlendirme süreci

Kulduk, şişlik ve ağrı sürecinin önce rehabilitasyon ile yönetildiğini; sürecin uzaması üzerine MR incelemesi yapıldığını aktardı. MR'da ortaya çıkan kıkırdak lezyonuna ilişkin değerlendirmede, Türkiye'den Prof. Dr. Ömer Taşer ve Asensio'nun uzun yıllardır birlikte çalıştığı İspanyol doktorla görüşüldüğü, her iki uzmanın da benzer kanaatte olduğu bildirildi. Oyuncunun rızası ve teknik kadroya bilgi verilmesi ardından ameliyat planının kesinleştiği bildirildi.

Yönetim ve teknik heyetten açıklamalar

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile takım doktoru Ahmet Kulduk, kulüp televizyonuna yaptıkları açıklamalarda hem Asensio'nun sağlık sürecine hem de takım içindeki birlik ve iletişime vurgu yaptılar. Çetin, Asensio'nun Konyaspor maçı sonrası üst baldır gerilmesi yaşadığını, milli arada Azerbaycan'da yapılan hazırlık maçı ve Turan Tovuz karşılaşmasında sonrasında dizinde hafif şişlik olduğunu anlattı.

Aston Villa kararı ve rehabilitasyon

Çetin, Aston Villa maçı öncesi yapılan MR'lar neticesinde "Aston Villa maçında oynamaması gerektiğine karar verdik" açıklamasını yaparak, sağlık ekibinin oyuncunun korunması yönünde değerlendirme yaptığını aktardı. Kulduk ise geçen sezon Beşiktaş maçında yaşanan çapraz bağ gerilmesi ve bu sezonki üst adale sakatlıklarının cerrahi endikasyon oluşturmadığını, ilk kez bu kıkırdak lezyonu nedeniyle ameliyat kararı alındığını vurguladı.

Her iki yetkili de takım içindeki birliktelik ve iletişimin önemine değinerek, teknik heyet, yönetim ve sağlık ekibinin birlikte hareket ettiğini belirtti. Oğuz Çetin taraftarlara yönelik olarak resmi açıklamalara güvenilmesini ve spekülasyonlardan uzak durulmasını istedi; kulübün hedeflerine odaklandığını söyledi.

Özetle, Fenerbahçe sağlık kurulunun yaptığı değerlendirme ve alınan uzman görüşleri doğrultusunda Marco Asensio'nun önümüzdeki hafta ameliyat edileceği kesinleşti. Kulüp, ameliyat sonrası rehabilitasyon planı ve iyileşme süreciyle ilgili bilgileri ilerleyen günlerde paylaşacağını açıkladı.

FENERBAHÇE FUTBOL DİREKTÖRÜ OĞUZ ÇETİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU