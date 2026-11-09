Kask sayesinde hafif atlattı: kavşakta otomobile çarpan motosiklet havada takla attı

kaza yeri ve gelişme:

Amasya'da Atatürk Caddesi üzerinde seyir halindeki motosiklet, kavşakta dönüş yapan H.S. yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet havada takla attı ve sürücü yola savruldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü S.C.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan ilk tıbbi değerlendirmede sürücünün başında takılı kask sayesinde hafif yaralandığı ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

kaskın rolü:

Kaza sırasında sürücünün başında bulunan kaskın, yaralanmanın büyük oranda hafif kalmasında etkili olduğu kaydedildi.

görüntü ve soruşturma:

Kazanın bir çevre güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri bulunuyor. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

AMASYA'DA SEYİR HALİNDEKİ MOTOSİKLETLİ, KAVŞAKTA OTOMOBİLE ÇARPARAK HAVADA TAKLA ATTI