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Kastamonu kavşağında kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yara almadan kurtuldu

Kastamonu'da kavşakta gerçekleşen kazada kontrolden çıkan otomobil park halindeki motosiklete ve cipe çarparak takla attı; sürücü yara almadı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 10:19

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kastamonu kavşağında kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yara almadan kurtuldu

Kaza ayrıntıları

Kastamonu'nun Candaroğulları Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, kavşakta iki aracın çarpışmasının ardından bir otomobil takla attı. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 55 HA 650 plakalı Fiat marka otomobil, kavşakta yola çıkan 37 ER 321 plakalı Honda marka otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden 55 HA 650 plakalı otomobil savruldu; park halindeki bir motosiklete ve bir cipe çarparak takla attı ve durdu.

müdahale ve trafik durumu:

Kazada sürücü yara almadan kurtuldu. Sağlık ekipleri olay yerinde sürücüyü kontrol etti; sürücü yapılan kontrolden sonra hastaneye gitmek istemediğini bildirdi. Kazanın ardından bulvarda uzun araç kuyruğu oluştu, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Olayla ilgili daha detaylı bilgi ve resmi açıklama bekleniyor; kazanın nedenine ilişkin soruşturma ve inceleme süreçleri yetkililerce yürütülecektir.

KASTAMONU’DA KAVŞAKTA ÖNÜNE ÇIKAN ARACA ÇARPMAMAK İÇİN ANİ MANEVRA YAPAN OTOMOBİL, PARK HALİNDEKİ...

KASTAMONU’DA KAVŞAKTA ÖNÜNE ÇIKAN ARACA ÇARPMAMAK İÇİN ANİ MANEVRA YAPAN OTOMOBİL, PARK HALİNDEKİ MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLE ÇARPTIKTAN SONRA TAKLA ATTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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