Gölbaşı'nda orman yangını devam ediyor, hava araçları devrede:
Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine kısa sürede ekipler yönlendirildi ve yangına müdahale çalışmaları başlatıldı.
Müdahale ve güvenlik önlemleri:
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri karadan söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangına aynı zamanda uçak ve helikopter ile havadan müdahale yapıldığı bildirildi.
Müdahale çalışmaları devam ederken çevrede güvenlik önlemleri alınmış olup, bölge takip altında tutuluyor.
Gölbaşı'ndaki orman yangınına havadan müdahale ediliyor
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