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Gölbaşı'nda orman yangını devam ediyor, hava araçları devrede

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki orman yangınına itfaiye ekipleri karadan müdahale ediyor; yangına uçak ve helikopterle havadan da müdahale sürüyor.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 15:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Gölbaşı'nda orman yangını devam ediyor, hava araçları devrede

Gölbaşı'nda orman yangını devam ediyor, hava araçları devrede:

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine kısa sürede ekipler yönlendirildi ve yangına müdahale çalışmaları başlatıldı.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri karadan söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangına aynı zamanda uçak ve helikopter ile havadan müdahale yapıldığı bildirildi.

Müdahale çalışmaları devam ederken çevrede güvenlik önlemleri alınmış olup, bölge takip altında tutuluyor.

Gölbaşı&#039;ndaki orman yangınına havadan müdahale ediliyor

Gölbaşı'ndaki orman yangınına havadan müdahale ediliyor

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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