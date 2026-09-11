Caddede göle dönüşen patlak su borusu Ali Çetinkaya Caddesi'ndeki esnafı zor durumda bıraktı

Olayın ayrıntıları:

Muratpaşa ilçesinde sabah saatlerinde Ali Çetinkaya Caddesi'nde Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (ASAT) ait bir su borusunun patlaması sonucu cadde bir kısmı su altında kaldı. Bölgede su kesintisi görüldü ve yolda biriken su nedeniyle yoğun trafik oluştu.

Cadde üzerindeki iş yerleri su baskını tehlikesiyle karşı karşıya kaldı; iş yerleri ve esnaf oluşan su birikintileri nedeniyle zarar görme riskiyle karşılaştı.

Ekip müdahalesi ve ulaşım:

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ASAT ekipleri arızanın giderilmesi için hızla bölgeye yönlendirildi ve onarım çalışmalarına başladı. Yetkililer, ilk müdahalenin ardından arızanın tamir edilmesiyle birlikte trafiğin normale döndüğünü belirtti; ekipler altyapının tamamen onarılması için çalışmaları sürdürmektedir.

Cadde üzerinde işletmesi bulunan Selim Öner, "Sabah geldiğimizde boru patlamıştı, buralar ağzına kadar doluydu" dedi.

ANTALYA'DA SU BORUSUNUN PATLAMASI SONUCU CADDENİN BİR KISMI SU ALTINDA KALDI, İŞ YERLERİ SU BASKINI TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA KALDI. BÖLGEDE SU KESİNTİSİ VE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIRKEN, ESNAF SELİM ÖNER, "MÜŞTERİYE ÇAY DA VEREMİYORUZ" DEDİ.