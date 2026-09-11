Elazığ'da Akçakiraz beldesinde ağaçlık alanda başlayan örtü yangını söndürüldü

Elazığ'da örtü yangını
Elazığ'ın Akçakiraz beldesinde ağaçlık bir alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye müdahale için ekipler sevk edildi.
Müdahale süreci:
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek alevlerin çevreye sıçramasını önledi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın büyümeden kontrol altına alındı ve söndürüldü.
Yangının nedeni ve durum:
Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak ilk belirlemelerde nedenin henüz bilinmediği bildirildi. Olayla ilgili inceleme çalışmaları sürüyor.
ELAZIĞ’DA AĞAÇLIK ALANDA ÇIKAN ÖRTÜ YANGINI EKİPLER TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ
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